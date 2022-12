Du khách Việt bị lừa đổi tiền khi đi Thái Lan

Thái Lan là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt dịp cuối năm/đầu năm mới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về chi phí đi du lịch và rủi ro khi đổi tiền.

Đổi tiền là câu chuyện nhiều người đắn đo khi du lịch nước ngoài. Ảnh: CNBC.

Một trong những điều du khách quan tâm nhất khi du lịch nước ngoài là tỷ giá ngoại tệ. Đa số muốn đổi được tỷ giá tốt để có thêm chi phí du lịch. Tuy nhiên, tâm lý ham rẻ có thể khiến bạn mất tiền oan.

Nhiều chiêu trò

Do là điểm đến gần gũi với người Việt, lượng khách đi Thái Lan luôn ở mức cao. Nhiều người còn nhận xét du lịch Thái Lan với người Việt giờ chẳng khác từ Hà Nội đi TP.HCM chơi. Bạn không cần xin visa, chỉ cần hộ chiếu và tiền.

Hiện tại, tỷ giá baht đổi bên ngoài đang vào khoảng 710-720 (1 baht đổi được 710-720 đồng). Việc đổi baht ở các cửa hàng bên ngoài (chủ yếu là tiệm vàng) có thể khiến du khách bị phạt nếu cửa hàng này không phải "tổ chức tín dụng được phép đổi ngoại tệ". Nhiều người vẫn ưu tiên cách này do nhanh, gọn, không bị yêu cầu giấy tờ như ngân hàng.

Có một số cách khác đổi tiền dễ dàng và tỷ giá thậm chí còn tốt hơn. Không khó để tìm một bài viết "pass lại baht dư sau khi du lịch Thái Lan" trên các hội nhóm mạng xã hội. Nếu tỷ giá bên ngoài khoảng 710-720, người bán này thường sẽ rao thấp hơn, cỡ 680-690.

Tâm lý ham rẻ có thể khiến bạn bị lừa khi đổi tiền. Ảnh: Bangkok Post.

Tuy nhiên, những thứ rẻ cũng đi kèm với rủi ro. Anh Võ Duy Khang, quản lý nhóm kinh nghiệm du lịch Thái Lan tự túc, chia sẻ: "Tháng nào cũng có người đăng bài bị lừa đổi baht. Họ lợi dụng tâm lý ham rẻ. Khi khách chuyển khoản xong, đối tượng chặn luôn liên lạc. Bạn nên tìm những người có đủ uy tín để giao dịch theo hình thức kiểu này".

Đoàn Triệu Ngân, sống tại Thái Lan, cho biết mình thường xuyên về Việt Nam để bán hàng. Thỉnh thoảng, cô cũng đem baht từ Thái Lan về đổi cho khách chuẩn bị du lịch. Ngân cho biết cô từng suýt dính vào một vụ lừa đảo tay 3.

Hình thức lừa đảo này khá tinh vi (tạm gọi người mua là A, kẻ lừa đảo là B và người bán baht là C). B chấp nhận mua baht của C với giá cao và đồng ý bán cho A với giá cực rẻ. B yêu cầu C đem tiền đến giao dịch trực tiếp với A (C và A không biết nhau). A thấy tiền trước mắt nên yên tâm chuyển khoản cho B. Khi nhận được tiền, B chặn cả A và C để họ tự giải quyết với nhau.

"Tôi biết có rất nhiều người bị lừa. Số tiền lừa đảo có vụ phải lên tới cả trăm triệu đồng bởi người mua là dân buôn", Ngân chia sẻ.

Ngoài ra, một số trường hợp khách đổi baht bị dính tiền giả. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn khá hiếm gặp.

Làm sao để đổi tiền giá tốt?

Cách dễ nhất là chọn những điểm đổi tiền uy tín và so sánh chênh lệch tỷ giá. Đổi ngoại tệ tại ngân hàng cũng có giá tốt nhưng bạn sẽ phải xuất trình một số giấy tờ liên quan đến chuyến đi.

Tại Thái Lan, điểm đổi tiền giá tốt được nhiều người lựa chọn là Super Rich. Bạn cần đổi USD trước ở Việt Nam và mang sang Thái đổi lấy baht. Lưu ý, mệnh giá nên từ 100 USD bởi tiền trị giá nhỏ, lẻ sẽ có tỷ giá không quá tốt. Nhược điểm của cách làm này là khá mất công.

Một cách hiện cũng khá phổ biến là mang tiền Việt Nam qua Thái để đổi baht. Với cách này, bạn có thể tham khảo một số người đổi tiền uy tín trên các hội nhóm du lịch Thái Lan.

Cách thức khá đơn giản. Khi sang Thái, bạn chuyển khoản tiền vào tài khoản Việt Nam cho người bán. Sau đó, bạn ra một cây ATM bất kỳ và gọi video cho người bán để được hướng dẫn rút tiền. Ưu điểm của cách này là nhanh, gọn, tỷ giá có thể tốt. Đặc biệt, cách này sẽ hữu ích nếu bạn đã hết sạch tiền mặt và không thể quẹt thẻ thanh toán quốc tế. Dù vậy, du khách cần kiểm tra kỹ thông tin và uy tín của người bán trước khi giao dịch.

Cây ATM có ở khắp nơi để du khách thuận lợi trong việc mua sắm khi du lịch Thái Lan. Ảnh: Fan Club Thailand.

Hiện tại, toàn bộ ngân hàng ở Thái Lan đều có tính năng rút tiền không dùng thẻ (cardless withdrawal) như ở Việt Nam. Tính năng này nổi bật về độ nhanh, hạn mức cao và tiện lợi. Thái Lan khai thác nguồn thu từ du lịch lớn nên cây ATM có ở khắp nơi, từ các trung tâm thương mại, trạm tàu, trước cửa siêu thị tiện lợi...

"Ở bất cứ đâu, bạn cũng có thể rút và dùng tiền. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu đơn thuần đi du lịch, mọi người không nên lăn tăn quá nhiều về tỷ giá. Bản thân mình thấy hợp lý là được", Ngân nói.

Cô chia sẻ thêm với những tín đồ hàng hiệu, sang Thái để mua hàng của những thương hiệu cao cấp, việc sử dụng thẻ tthanh toán quốc tế sẽ tốt hơn. Đặc điểm của những món hàng này là không phải lúc nào cũng sẵn có cho người mua. Bạn không cần đổi quá nhiều, sẽ mất công mang về đổi lại nếu chưa tiêu hết.

Một số người lo lắng về quy định phải mang tối thiểu 20.000 baht khi nhập cảnh vào Thái Lan. Dù vậy, theo Duy Khang, người nhập cảnh bị hỏi thường có hộ chiếu trắng hoặc có biểu hiện đáng nghi. Vài năm gần đây, hầu như không có trường hợp nào bị làm khó.

"Từ kinh nghiệm thực tế, tôi thấy khoảng 50-70% du khách sẽ được hỏi về khách sạn, vé máy bay. Việc hỏi số tiền mang theo gần như là không có. Nếu không may bị hỏi và không đem đủ tiền, bạn có thể trình thẻ thanh toán quốc tế để đảm bảo", anh cho biết.