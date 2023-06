Du khách Hạ Long ngán ngẩm vì mất điện

Nhiều ngày qua tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) tình trạng cắt điện luân phiên diễn ra liên tục khiến khách du lịch, người dân ngán ngẩm vì nóng.

Ngồi trước cửa khách sạn chờ xe đến đón, anh N.V.T. (du khách đến từ Hà Nội) ngán ngẩm lắc đầu: “Gia đình tôi xuống đây từ hôm qua. Nhận phòng lúc 14h, đến gần 15h đã mất điện. May mắn lúc đấy có gió mát và chuẩn bị đi tắm biển nên chúng tôi cũng không quan trọng vấn đề này cho lắm”.

Khách bỏ tour, dân bỏ nhà trốn nóng

Nhưng cơn ác mộng bắt đầu từ 23h. Sau khi ăn tối và đi dạo phố, cả gia đình quay về khách sạn nghỉ ngơi thì toàn bộ khách sạn tối om vì máy phát điện bị cháy. Nóng không thể ngủ nổi, cả gia đình đành phải lang thang, vạ vật khu vực bờ biển đến gần 4h lễ tân mới gọi điện thông báo khách sạn đã sửa được máy phát.

Người dân nằm la liệt trên sàn trung tâm thương mại Vincom Hạ Long để tránh nóng.

Không chỉ gia đình anh T., nhiều du khách đến Hạ Long tuần qua đều phải chịu chung cảnh mất điện luân phiên. Nhiều người đã lựa chọn hủy tour giữa chừng vì không chịu được nóng.

“Điện lực thông báo sẽ cắt điện đến 15h. Đến đúng 15h có điện trở lại được khoảng một tiếng sau đó tiếp tục cắt mà không có thông báo nào đưa ra. Máy phát của nhà hàng chạy hết công suất đến 19h cùng ngày thì gặp sự cố. Đúng giờ cao điểm, hơn 30 bàn đang ăn bức xúc và yêu cầu nhà hàng trừ tiền”, anh N.T.B., chủ một nhà hàng khu vực Bãi Cháy, nói. Anh B. cho biết nhiều đoàn khách đặt ăn đã đến cửa, món đã nấu hoặc sơ chế nhưng khách lại bỏ về vì thấy mất điện.

Không chỉ du khách, người dân Hạ Long cũng điêu đứng vì mất điện. Nhiều gia đình phải đóng cửa nhà vạ vật tìm nơi tránh nóng.

Để hóng mát, rất đông người dân dồn về các bãi biển, quảng trường và các cây cầu. Tại những vị trí này, xe máy, ôtô đỗ kín lòng đường, đường đi bộ thành nơi ngồi nhậu của người lớn. Nhiều trẻ em được bố mẹ cho trèo lên trụ cầu, lan can để ngồi hóng mát.

“Mất điện người lớn còn không chịu nổi, trẻ em càng khổ. Đêm cứ phải lang thang ngoài đường để tránh nóng. Mong cảnh này sớm chấm dứt vì không thể sống như thế này mãi được”, anh H.B.H., cư dân phường Hà Khẩu, Hạ Long, nói.

Quảng trường, siêu thị, bờ biển và các cây cầu là địa điểm yêu thích của người dân trong “mùa” mất điện.

Quảng Ninh chỉ đạo khẩn

Trước tình trạng mất điện liên tục khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng này.

Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện các giải pháp để vận hành an toàn hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý với mức cao nhất; tăng cường ứng trực xử lý sự cố 24/24; có phương án đảm bảo cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng...

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện của các tỉnh phía bắc những ngày tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục tăng cao. Để tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ gia đình tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điện tại hộ gia đình, tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng thiết bị điện.

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về việc cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện, trong đó tính toán, cấp bổ sung lượng than dự phòng trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, đảm bảo hoạt động sản xuất điện không bị ảnh hưởng. Các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp kỹ thuật để vận hành tối ưu, an toàn, ổn định, hiệu quả.