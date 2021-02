Du khách cầu an đón lộc trên đỉnh thiêng Fansipan

Đến Sun World Fansipan Legend những ngày đầu xuân, du khách không chỉ tận hưởng hương xuân thanh khiết của núi từng Tây Bắc, mà còn được bái Phật, cầu an trên đỉnh Fansipan.

Hoa nở rộ trong sương mây, con đường Tây Bắc rực rỡ sắc màu, quần thể tâm linh mang vẻ đẹp thoát tục, linh thiêng là điều khiến Sun World Fansipan Legend trở thành điểm đến cầu an khó bỏ lỡ những ngày đầu năm.

Rực rỡ sắc xuân Tây Bắc

Mỗi dịp xuân về, nhiều du khách lại đến Sun World Fansipan Legend để tận hưởng hương xuân thanh khiết của núi rừng Tây Bắc và bái Phật, cầu an trên đỉnh Fansipan. Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khu du lịch Sun World Fansipan Legend không tổ chức lễ hội khèn hoa như mọi năm, thay vào đó là không gian hoa xuân độc đáo, mang đến trải nghiệm du xuân ấn tượng.

Cổng vào ga đi cáp treo được phủ đầy những sắc màu rực rỡ của con đường thổ cẩm Tây Bắc lần đầu xuất hiện tại Sa Pa. Các hoạ sĩ Sa Pa đưa những hoạ tiết sống động từ chân váy xoè thổ cẩm người Mông, người Dao cùng hình vẽ trên trống đồng vào con đường này, tạo nên không gian du xuân thấm đẫm văn hoá vùng cao.

Những hoạ tiết sống động từ chân váy xoè thổ cẩm người Mông, người Dao cùng hình vẽ trên trống đồng được đưa vào con đường thổ cẩm Tây Bắc.

Khắp khu vực ga đi là những thảm hoa đủ loại, từ đào cổ thụ, đào phai, đào rừng đến những bông bắp cải tím, cải trắng căng mọng, cúc mâm xôi vàng ruộm xen kẽ đỗ quyên thắm đỏ, hoa hồng kiêu sa. Đặc biệt, đồi chè xanh ngắt được tô điểm bởi hàng chục gốc anh đào Nhật Bản chuẩn bị đơm hoa hứa hẹn đem đến cho du khách chuyến du xuân đáng nhớ.

Cộng hưởng rừng hoa xuân là những tiểu cảnh mang đậm phong vị Tết cổ truyền như cổng chào xuân Tân Sửu với hình ảnh trâu vàng đón xuân, những cây nêu trang trí bằng đèn lồng hoạ tiết thổ cẩm đặc trưng, đại cảnh Uyên ương công như lời chúc phú quý, cát tường gửi đến du khách.

Bên cạnh những thảm hoa đủ loại là các tiểu cảnh mang đậm phong vị Tết cổ truyền.

Khu vực chợ dân tộc cũng xôm tụ với những phiên chợ vùng cao thơm mùi thắng cố, trâu gác bếp hoà quyện vị nồng ấm của men rượu ngô cùng nụ cười toả nắng của những người dân vùng sơn cước. Khoảng 500 m2 thổ cẩm sặc sỡ trang trí khiến không gian chợ phiên thêm phần bản sắc. Cảnh xuân tươi đẹp cùng không khí tươi vui, hào hứng làm nên những ngày đầu năm mới thấm đẫm sắc màu Tây Bắc.

Bái Phật cầu an nơi đỉnh trời

Sun World Fansipan Legend là một trong số ít điểm đến mà du khách vừa thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên của đại ngàn Tây Bắc, vừa chiêm bái cầu an tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan. Theo đó, Sun World Fansipan Legend tổ chức sự kiện “Hội xuân mở cổng trời” vào mùng 9 Tết (tức ngày 20/2), với nhiều hoạt động tâm linh kết hợp văn hóa như trống hội tâm linh, múa lân, lễ rước kiệu, biểu diễn “Cô đôi thượng ngàn”…

Đến Sun World Fansipan Legend, du khách được chiêm bái cầu an tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Các nghi lễ diễn ra tại Bảo An Thiền Tự, đối diện khu vực ga đi cáp treo. Sau tiếng trống hội giòn giã và nghi thức rước kiệu uy nghiêm, du khách sẽ được nhận thẻ cầu an và hành hương lên nóc nhà Đông Dương, nguyện cầu cho bản thân và người thân năm mới may mắn, hạnh phúc.

Chào đón những bước chân an lạc nơi cổng trời là đại cảnh “Vạn hoa dâng Phật” được làm từ hoa tươi, có diện tích 150 m2 đặt giữa sân mây, 2 bức tường hoa treo chữ “lộc” và “bình an” tại Bích Vân Thiền Tự. Từ đây, Phật tử bắt đầu hành trình tìm về cõi Phật. Qua mỗi bậc đá xanh hướng lên đỉnh thiêng, một phần phiền muộn hay vận rủi của năm cũ như được rũ bỏ, chỉ còn lại cảm giác thanh tịnh, tĩnh tâm.

Các nghi lễ "mở cổng trời" sẽ diễn ra tại Bảo An Thiền Tự.

Lấp ló trong hơi sương kỳ ảo là hình dáng những nếp chùa Việt thế kỷ 15, 16. Ở đó, du khách được chiêm bái, đảnh lễ trước Đại tượng Phật A Di Đà, nơi lưu giữ xá lợi Phật linh thiêng mang may mắn đến những người hữu duyên; cầu xin phước lành cho bản thân và gia đình trước tượng đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trên mỏm đá linh thiêng.

Sau hành trình tìm về cõi Phật, du khách sẽ có những phút giây được chạm tay vào nóc nhà Đông Dương huyền thoại. Ở nơi đỉnh cao kỳ vỹ ấy là đất trời bao la, núi non trùng điệp, cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ, khiến ai cũng dâng lên cảm xúc choáng ngợp xen lẫn tự hào, khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “Điểm đến có phong cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Với mong muốn mang đến nhiều niềm vui và trải nghiệm ấn tượng cho du khách những ngày đầu xuân, khu du lịch Sun World Fansipan Legend ra mắt gói lì xì đến 250.000 đồng khi du khách mua combo vé cáp treo kèm buffet trưa, từ mùng 3 Tết (tức ngày 14/2). Như vậy, du ngoạn Sun World Fansipan Legend xuân này, du khách vừa được tận hưởng mùa xuân Tây Bắc, cầu an bái Phật nơi đỉnh thiêng, vừa nhận lì xì may mắn.