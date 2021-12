Dự án đường hơn 4.300 tỷ ở Hải Phòng 'treo' gần 15 năm

Dự án ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân ở hai quận Hải An và Ngô Quyền, trong đó chỉ tính riêng quận Hải An có gần 1.500 hộ phải thu hồi đất ở, gần 500 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Đến nay, dự án mới thu hồi hơn 41 ha để đầu tư xây dựng tuyến đường và khu tái định cư tại phường Nam Hải, quận Hải An.