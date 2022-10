Dự án điện khí 47.000 tỷ đồng bỏ không sau một năm khởi động

Thời điểm phê duyệt, đây là nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu đầu tiên của miền Bắc và là dự án điện khí đầu tiên của Quảng Ninh có công suất dự kiến 1.500 MW trị giá 47.000 tỷ đồng . Dự án do Liên danh nhà đầu tư là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam, Tokyo Gas Co., Ltd. Và Marubeni Corporatio làm chủ đầu tư.