Dự án 19+ của Seo Ye Ji đứng đầu danh sách phim tệ nhất Hàn Quốc 2022

Alchemy of Soul gây bất ngờ khi xuất hiện ở vị trí thứ 6. Why Her, Crazy in Love và Jinxed at First lần lượt xếp vị trí 7-9. Jinxed at First ban đầu được yêu thích bởi nội dung trẻ trung, hài hước. Nhưng sau đó, khán giả dần thất vọng với bộ phim. Cách ê-kíp chuyển đổi từ nội dung hài hước sang kịch tính bị đánh giá nhàm chán, thiếu hấp dẫn. Ảnh: NME, VOI.