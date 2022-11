'Drunkorexia' nguy hiểm đến mức nào?

Drunkorexia mới xuất hiện khoảng 10 năm gần đây và chưa được chính thức công nhận là thuật ngữ y tế.

Drunkorexia /ˌdrʌŋkəˈreksiə/ (danh từ): (Tạm dịch) Uống rượu để giảm cân

Định nghĩa:

Drunkorexia là thuật ngữ chỉ việc hạn chế ăn uống để có thể uống nhiều rượu hơn mà không làm tăng cân. Thuật ngữ này không chỉ nói về việc ăn uống thiếu khoa học, mà còn đề cập một tình trạng y tế nghiêm trọng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng drunkorexia phản ánh mối liên hệ giữa việc nghiện rượu và chứng rối loạn ăn uống. Cụ thể, những người thích uống rượu sẽ hạn chế lượng lớn thức ăn nạp vào cơ thể ban ngày để có thể uống nhiều rượu hơn vào ban đêm. Nhiều người cho rằng cách này có thể giảm lượng calo nạp vào cơ thể nên sẽ không tăng cân.

Drunkorexia thường xảy ra ở phụ nữ trẻ (đặc biệt là sinh viên) - những người chịu nhiều kiểu áp lực từ xã hội. Họ vừa phải giữ vóc dáng, vừa phải hòa nhập với nền văn hóa rượu bia. Cách duy nhất để cân bằng hai yếu tố này là uống thay vì ăn. Ví dụ, thay vì chọn một thanh socola chống đói, họ sẽ chọn uống rượu.

Trong vài trường hợp, drunkorexia cũng được cho là hỗ trợ về mặt tài chính vì họ có thể tiết kiệm tiền mua thức ăn.

Mối liên kết giữa lạm dụng rượu và chứng rối loạn ăn uống đã được phát hiện từ lâu, nhưng thuật ngữ drunkorexia mới chỉ xuất hiện khoảng 10 năm gần đây và chưa được chính thức công nhận là thuật ngữ y tế.

Ứng dụng của drunkorexia trong tiếng Anh:

- Drunkorexia is a major concern for young adults. Eating less and drinking more is becoming a popular trend among young adults who enjoy socializing but who want to maintain a super thin figure.

Dịch: Uống rượu để giảm cân là một mối quan tâm lớn với những người trẻ tuổi. Ăn ít đi và uống nhiều hơn đang trở thành xu hướng phổ biến của những người trẻ tuổi, thích giao du và muốn duy trì thân hình siêu gầy.

- Drunkorexia is risky behavior. If an individual is not getting enough calories from food, but they are getting calories from alcohol, they are getting a lot of empty calories. The result is a high risk for dehydration, vitamin depletion and other physical and mental health issues.

Dịch: Uống rượu giảm cân là một hành động nguy hiểm. Nếu một người không nhận đủ calo từ thức ăn, nhưng lại nhận calo từ rượu, họ sẽ có nhiều calo rỗng trong cơ thể. Kết quả là người này có nguy cơ cao bị mất nước, cạn kiệt vitamin và gặp những vấn đề sức khỏe thể chất, tinh thần.