Đợt rét hại sắp tới ở miền Bắc khắc nghiệt thế nào?

Không khí lạnh gây mưa rào và giảm nhiệt cho các tỉnh miền núi Bắc Bộ từ chiều 29/12, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng ra đồng bằng. Ban đêm, nhiệt độ toàn miền Bắc dưới 11 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam và chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta. Tối 29/12, các tỉnh vùng núi phía bắc là nơi đầu tiên hứng chịu tác động của không khí lạnh.

Đêm nay, hình thái này mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung và Nam Trung Bộ.

Đợt rét hiếm có

Ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh khiến Bắc Bộ có mưa nhỏ. Ngày 30/12, trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất tại đồng bằng là 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Ngưỡng nhiệt này sẽ xuất hiện chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm. Toàn miền Bắc chìm trong rét hại.

Trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối ở các khu vực núi cao khi nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C.

Các khu vực núi cao nhiều khả năng xảy ra băng giá và sương muối trong những ngày tới khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Ảnh: D.S.

Nhận định về mức độ khắc nghiệt của đợt rét này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta có cường độ đặc biệt mạnh, nhưng chưa có đủ yếu tố so sánh với đợt rét kỷ lục năm 2016.

"Đợt rét lần này hiếm gặp, giá trị nhiệt độ thấp nhất có thể gần bằng năm 2016 nhưng do hệ thống gió tây ở mực 5.000 m trong đợt này không mạnh bằng, đồng thời không có mưa ẩm, nhiệt độ trung bình trong ngày vẫn cao hơn nhiều so với 4 năm trước", cơ quan khí tượng cho biết.

Để người dân hình dung rõ hơn, cơ quan khí tượng cho biết năm 2016 có sự xâm nhập lạnh kỷ lục trong 40 năm qua của siêu không khí lạnh. Còn với đợt rét sắp tới, cường độ của không khí lạnh ở mức "đặc biệt mạnh", được xếp vào diện hiếm thấy.

Nam Bộ chuyển lạnh

Theo trang dự báo Accuweather, đỉnh điểm của đợt rét này là ngày 1/1/2021 khi nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ xuống ngưỡng 8 độ C, mức thấp nhất tại khu vực kể từ đầu mùa. Ban ngày, nhiệt độ dao động 15-16 độ C, trời rét đậm, có nắng hanh.

Dự báo ban đầu cũng cho thấy nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt thấp nhất dưới 5 độ C, gồm: Cao Bằng 1 độ C, Lạng Sơn và Mù Cang Chải (Yên Bái) 2 độ C, Bắc Kạn 3 độ C, Điện Biên Phủ 4 độ C...

Trạng thái rét đậm, rét hại tại miền Bắc có thể kéo dài đến hết ngày 2/1/2021, sau đó khu vực tăng nhiệt nhanh. Đến ngày 3/1, nền nhiệt tại khu vực đồng bằng có thể tăng thêm 4 độ C so với trước đó, dao động 15-19 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cảnh báo rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người cũng như vật nuôi. Khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C, cây cối sẽ ngừng sinh trưởng.

Do đó, trong giai đoạn xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách mặc ấm và lưu ý không nên sưởi ấm bằng than tổ ong trong phòng kín.

"Tai nạn kiểu này gần như năm nào cũng xuất hiện và có thiệt hại về người. Ngoài ra, người dân cần lên phương án để giữ ấm cho gia súc, gia cầm, đặc biệt với những vật nuôi chăn thả ở các vùng núi cao phía bắc", chuyên gia khuyến cáo.

Nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo xuống ngưỡng thấp nhất là 8 độ C, rét hại về đêm và sáng sớm. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tại miền Trung, chuyên gia nhận định các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũng xuất hiện rét đậm trong những ngày chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.

Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, có thể xuất hiện mưa dông trái mùa. Trạng thái này bắt đầu từ ngày 31/12.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, TP.HCM có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, mát mẻ vào ban ngày với nhiệt độ chênh lệch khá lớn, dao động 19-27 độ C.