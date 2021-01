Đợt rét hại sắp tới ở miền Bắc diễn ra thế nào?

Không khí lạnh sẽ gây mưa và khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, nền nhiệt trung bình trong ngày không quá 13 độ C. Trạng thái rét ẩm khiến người dân cảm thấy giá buốt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta. Ngày 7/1, hình thái này ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc, sau đó mở rộng ra những nơi khác ở Bắc Bộ.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, nhận định những ngày tới, miền Bắc rơi vào trạng thái rét đậm, rét hại diện rộng với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 8-11 độ C, cao nhất 14 độ C. Vùng núi rét hại khi nhiệt độ xuống ngưỡng 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C.

Chuyên gia cho biết khác với đợt trước, đợt rét này được chia thành 2 giai đoạn là rét ẩm và rét khô.

Cụ thể, giai đoạn 1 (7-10/1), khu vực rét đậm, rét hại cả ngày, độ ẩm cao kèm theo mưa nhỏ nên người dân sẽ cảm nhận rõ trạng thái rét buốt. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày vào đêm ít, nhiệt độ trung bình ở đồng bằng chỉ dao động 13 độ C nên cảm giác giá rét rõ rệt.

"Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay chúng tôi phải đưa ra cảnh báo khả năng xảy ra mưa tuyết ở vùng núi cao. Những nơi khả năng cao xuất hiện tuyết là Lào Cai và Lai Châu", ông Năng thông tin.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất tại một số khu vực trong đợt rét đậm, rét hại sắp tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Biểu đồ: Mỹ Hà.

Giai đoạn 2 (11-13/1), không khí lạnh được tăng cường nhưng miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái rét khô. Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, rét buốt nhưng đến ban ngày, nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 17-19 độ C, có nắng hanh nên người dân không thấy rét như giai đoạn đầu.

Dù vậy, những ngày này, khu vực núi cao vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, sương muối do nhiệt độ trong đêm tiếp tục xuống thấp.

Thực tế, trong những ngày trời rét kèm độ ẩm không khí cao mang theo mưa, sương mù hoặc gây ra hiện tượng nồm, người dân sẽ cảm thấy rét buốt hơn so với những đợt rét khô. Điều này xảy ra do lượng hơi nước trong không khí đọng lên quần áo hoặc trên da khiến cơ thể cảm giác lạnh hơn.

Ngoài ra, khi quần áo bị ẩm, cơ thể con người phải cung cấp nhiều năng lượng hơn để làm ấm, đồng thời không được ánh nắng mặt trời sưởi ấm nên thân nhiệt thấp hơn so với những ngày hanh khô.

Tại Hà Nội, ông Năng cho biết khu vực duy trì mức nhiệt thấp nhất trong ngày là 8-11 độ C, trời chuyển rét hại kể từ đêm 7/1. Mưa rét kéo dài đến ngày 10/1, sau đó khu vực giữ mức nhiệt thấp nhất vào ban đêm nhưng ban ngày sẽ tăng nhiệt nhanh, cao nhất 17-19 độ C.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7/1, Trung Bộ có mưa to, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chuyển rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng chậm hơn so với những khu vực khác. Từ ngày 9/1, Tây Nguyên chuyển lạnh, một số nơi chuyển rét. Trong khi đó, Nam Bộ trở lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 23 độ C.