Đột nhập nhà hàng xóm trộm vàng trong lúc chờ xử tội đánh bạc

Xuân là bị can trong vụ án đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, trong lúc đang được tại ngoại để chờ xét xử thì tiếp tục gây án.

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TX Tân Châu (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Mai Xuân (SN 1988, ngụ xã Vĩnh Xương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, do không có tiền trả nợ và để tiêu xài cá nhân, Xuân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tối 14/7, lợi dụng gia đình chị Phạm Thị Trang (hàng xóm Xuân) đi vắng, Xuân đã đột nhập vào nhà người này lấy trộm lắc tay, 2 vòng đeo tay bằng vàng 18k, (tổng trọng lượng 9,7 chỉ) và 22 triệu đồng.

Công an làm việc với Trần Thị Mai Xuân.

Sáng hôm sau, Xuân dùng số tiền đã trộm được trả nợ và chuộc điện thoại. Riêng số vàng, Xuân cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ.

Nhận được tin báo, Công an TX Tân Châu phối hợp Công an xã Vĩnh Xương vào cuộc điều tra. Xuân là đối tượng có biểu hiện nghi vấn nhất, nên được mời về công an làm việc.

Qua đấu tranh, Xuân thừa nhận hành vi phạm tội. Cô là bị can trong vụ án đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, trong lúc đang được tại ngoại để chờ xét xử thì tiếp tục gây án.