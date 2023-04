Đột kích sới bạc do Vũ 'Thẹo’ tổ chức trong khu mồ mả

Đại tá Tạ Văn Đẹp làm Giám đốc Công an Bình Dương

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.