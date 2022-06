Doomscrolling nghĩa là gì?

Doomscrolling được cho là xuất hiện vào năm 2018 và bắt đầu được sử dụng nhiều hơn kể từ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Doomscrolling /ˈduːm.skrəʊ.lɪŋ/ (danh từ): Hành động lướt điện thoại liên tục

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa doomscrolling là hành động dành nhiều thời gian lướt điện thoại, máy tính và đọc những tin tức xấu, tiêu cực. Merriam-Webster Dictionary cũng nêu rằng doomscrolling hoặc doomsurfing là thuật ngữ đề cập đến xu hướng lướt mạng xem tin tức liên tục dù những tin tức đó khiến bạn buồn bã, thất vọng hoặc chán nản.

Theo nhà trị liệu tâm lý Tess Brigham, doomscrolling là việc lướt qua những bài đăng, bài báo tiêu cực trên mạng xã hội hoặc các nền tảng một cách vô thức. Một nghiên cứu khác của Canada gọi hiện tượng này là "sự hoảng loạn trên mạng xã hội", theo Verywell Mind.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào năm 2020, doomscrolling được dùng rộng rãi trên mạng xã hội. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng từ này đã xuất hiện trên Twitter vào năm 2018.

Ứng dụng của từ doomscrolling trong tiếng Anh:

- If you're addicted to doomscrolling, try jumping straight out of bed in the morning rather than reaching for your phone.

Dịch: Nếu bạn "nghiện" lướt điện thoại liên tục, hãy thử rời giường ngay lập tức vào mỗi buổi sáng thay vì với tay tìm điện thoại.

- Experts warn that doomscrolling can be harmful to your mental health.

Dịch: Các chuyên gia cảnh báo việc lướt điện thoại liên tục có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của bạn.