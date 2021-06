Đồng xu Double Eagle được bán với giá gần 20 triệu USD

Trong cuộc đấu giá tại New York, Mỹ, đồng xu vàng Double Eagle 1933 vừa được bán với giá cao kỷ lục tới 18,9 triệu USD.

Đây là đồng xu Double Eagle 1993 duy nhất mà một cá nhân được phép sở hữu. Giá kỳ vọng trước phiên đấu giá là từ 10 đến 15 triệu USD , theo Reuters.

Vào năm 2002, nhà thiết kế và sưu tập giày Stuart Weitzman đã mua đồng xu này với giá 7,6 triệu USD . Trong cuộc đấu giá Sotheby’s diễn ra hôm 8/6, ông Weitzman đã đấu giá thành công đồng xu này và thu về 18,9 triệu USD .

Đồng xu Double Eagle 1993, với mệnh giá 20 USD , là đồng xu vàng cuối cùng được lưu hành tại Mỹ. Nó có thiết kế đặc biệt, một bên in hình đại bàng sải cánh, bên còn lại in hình Nữ thần Tự do vươn người.

Cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt từng loại bỏ tiền vàng và thiêu hủy tất cả bản sao của đồng xu Double Eagle 1993.

Đồng xu mô phỏng đồng xu Double Eagle 1993. Ảnh: Getty.

Ngoài đồng xu nói trên, ông Weitzman cũng cho đấu giá một con tem Guiana Magenta của Anh, có giá trị thực là 1 xu. Con tem này phát hành vào năm 1856 và mới được bán với giá 8,3 triệu USD . Sau giao dịch này, nó đã trở thành con tem đắt giá nhất trong lịch sử.

Đơn vị đấu giá Sotheby’s cho biết những người mua muốn được giấu tên.

Stuart Weitzman đã sưu tập tem và tiền xu từ khi còn nhỏ. Ông sẽ dùng số tiền bán đấu giá để tài trợ cho các hoạt động từ thiện, bao gồm nghiên cứu y tế, mở trường thiết kế và một bảo tàng Do Thái ở Madrid, Tây Ban Nha.