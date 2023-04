Đồng USD rớt mạnh

Chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất một năm. Đến nay, đồng bạc xanh lao dốc 11,5% so với đỉnh năm ngoái.

USD đã suy yếu sau khi tăng phi mã vào năm ngoái. Ảnh: Bloomberg.

USD đã lao dốc mạnh trong vòng 24 giờ qua. Theo dữ liệu của Trading Economics ngày 14/4, USD Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các đồng tiền lớn khác - đã rớt mạnh xuống dưới ngưỡng 101 điểm. Đây cũng là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 4 năm ngoái.

So với mức cao nhất 20 năm được thiết lập hồi tháng 9 năm ngoái, chỉ số USD Index đã giảm gần 14 điểm, toàn bộ mức tăng trong vòng một năm qua cũng bị xóa sạch.

Chạm đáy một năm

Đồng bạc xanh bị bán tháo do các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất. Năm ngoái, USD tăng phi mã lên mức cao nhất kể từ năm 2002 sau những đợt nâng lãi suất điều hành dồn dập của ngân hàng trung ương Mỹ.

"USD giảm, vàng tăng mạnh nhờ chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đã hạ nhiệt nhanh chóng. Cùng với đó là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng, khiến ngày càng nhiều nhà đầu tư đặt cược vào kịch bản Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay", ông Edward Moya - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại hãng tư vấn Oanda - nhận định với Zing.

Theo dữ liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 13/4, PPI tháng 3 của Mỹ chỉ tăng 2,7% so với một năm trước đó. Đây là mức tăng thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 1/2021.

USD Index đã rớt xuống mức thấp nhất một năm. Ảnh: Trading Economics.

So với tháng 2, PPI đã giảm 0,5% do giá hàng hóa giảm, nhất là chi phí nhiên liệu. Trước đó, giới quan sát dự báo PPI sẽ giữ nguyên trong tháng 3 và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022.

"Tin tốt là dường như lạm phát đã hạ nhiệt. Tăng trưởng giá bán buôn chậm lại rõ rệt, và nếu phải đặt cược, tôi cho rằng điều này sẽ dẫn tới giá bán lẻ cho người tiêu dùng giảm đi trong những tháng tới", ông Chris Rupkey - chuyên gia kinh tế trưởng tại FwdBonds - nhận định.

Báo cáo PPI được công bố chỉ một ngày sau các dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Theo đó, CPI của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 3 và 5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo lần lượt là 0,2% và 5,1% của các nhà phân tích được Dow Jones khảo sát.

Đà tăng bị đảo ngược

Các dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đã sụt giảm từ mức cao nhất nhiều thập kỷ. Điều này có thể cho phép Fed bớt quyết liệt hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Các quan chức Fed đã nhất trí tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tháng 3. Lãi suất điều hành của Mỹ tăng từ gần 0% cách đây một năm lên 4,75-5%.

Ngày càng nhiều nhà đầu tư tin rằng Fed có thể dừng tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 5. Theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool, các thị trường đang định giá khả năng Fed giữ nguyên mức lãi suất điều hành 4,75-5% là 32,5%, tăng từ tỷ lệ 29,6% trong ngày 12/4.

Trong khi đó, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm giảm từ 70,4% trong ngày trước đó xuống 67,5%.

Dự báo thị trường về động thái của Fed trong cuộc họp tháng 5 Dữ liệu: CME FedWatch Tool Nhãn Nâng 25 điểm cơ bản Giữ nguyên lãi suất Ngày 7/4 % 71.2 28.8 Ngày 12/4

70.4 29.6 Ngày 13/4

67.5 32.5

Sự suy yếu của đồng USD đã được giới quan sát cảnh báo từ trước. CrossBorderCapital dự báo USD Index sẽ lao dốc 15-20% trong năm nay. Đến nay, chỉ số này đã giảm 11,5% so với mức đỉnh của năm ngoái.

Nhưng các chuyên gia cũng đưa ra dự báo khác nhau về tốc độ suy yếu của đồng bạc xanh. "Thị trường đang lo ngại về những thay đổi trong các yếu tố cơ bản. Nhà đầu tư sợ bỏ lỡ thời điểm bán đỉnh, bởi sau khi đạt đỉnh, đồng USD có thể lao dốc nhanh và mạnh", đội ngũ chiến lược gia tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs bình luận.

Còn theo chuyên gia Kit Juckes tại Societe Generale, đồng USD sẽ không giảm một mạch. "Thay vì rơi thẳng đứng sau khi đạt đỉnh, đồng bạc xanh có thể lên xuống liên tục", vị chuyên gia nhận xét.