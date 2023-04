Dòng tiền trở lại với các sòng bạc Macau

Các sòng bạc của Macau đã có tháng kinh doanh tốt nhất kể từ đầu đại dịch Covid-19, khi doanh thu tăng 247% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu của các sòng bạc Macau đã tăng mạnh trong tháng 3. Ảnh: Reuters.

Doanh thu của họ đã tăng mạnh sau khi khách du lịch Trung Quốc đại lục đổ xô đến Macau. Tổng doanh thu từ hoạt động cờ bạc đạt 12,7 tỷ pataca ( 1,6 tỷ USD ), Bloomberg dẫn dữ liệu do Cục Kiểm tra và Điều phối Cờ bạc Macau công bố hôm 1/4.

Kết quả này vượt qua ước tính trung bình của các nhà phân tích về mức tăng 205% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Mặc dù doanh thu tháng 3 tăng 23% so với tháng trước, con số này vẫn giảm 51% so với cùng kỳ năm 2019.

6 nhà điều hành sòng bạc của Macau đang dần hồi phục sau khoản lỗ tổng cộng 1,6 tỷ USD giai đoạn 2020-2022, do các hạn chế về Covid-19 và những quy định mạnh tay đối với lĩnh vực cờ bạc của Trung Quốc đại lục.

Tổng số lượt khách đến sòng bạc Macau vào giữa tháng 3 là khoảng 65.000 lượt khách/ngày, tương đương khoảng 55% so với cùng kỳ năm 2019, theo một phân tích của Morgan Stanley.

Macau đã báo cáo 1,6 triệu lượt khách du lịch trong tháng 2, tương đương trung bình 57.000 lượt/ngày, bằng khoảng 45% so với con số của năm 2019.

Asia Gaming Brief, công ty nghiên cứu và tư vấn về cờ bạc, cho biết trong quý I, tổng doanh thu lũy kế từ hoạt động cờ bạc đạt 34,64 tỷ pataca ( 4,29 tỷ USD ), tăng 95% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nó vẫn giảm 54,5% so với quý I năm 2019.

Ngoài ra, đây là quý đầu tiên Macau tập trung vào thị trường đại chúng sau đại dịch, Asia Gaming Brief cho biết thêm.