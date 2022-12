Động thái của Thiên An

Nữ diễn viên một lần nữa khẳng định tất cả thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cô có mối quan hệ tình cảm với nhiều người là sai sự thật. Cô đã mời luật sư vào cuộc.

Thiên An cho biết bị ảnh hưởng về danh dự, sức khỏe vì những tin đồn thời gian qua. Ảnh: NVCC.

Ngày 8/12, Thiên An cho biết đã ủy quyền cho luật sư để kiện những cá nhân, fanpage trên mạng xã hội tung tin sai sự thật về cô suốt thời gian qua. Theo Thiên An, sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, sức khỏe và tâm lý của cô.

Nữ diễn viên một lần nữa khẳng định tất cả thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cô có mối quan hệ tình cảm với nhiều người là sai sự thật. “Tôi không có quan hệ tình cảm với ông T, ông V.Q.T hay người nào khác. Tôi đang bị lợi dụng hình ảnh để làm điều sai trái”, Thiên An nhấn mạnh.

Trao đổi với Zing vào 8/12, luật sư Trần Minh Cường - đại diện pháp lý của Thiên An - cho biết: "Qua trao đổi chính thức với Thiên An, trên cương vị luật sư, tôi nhận định có một số trang cá nhân, fanpage đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, đồng thời định hướng dư luận làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thiên An. Những cá nhân, tổ chức này dùng một số ngôn từ không đúng sự thật nhằm hạ nhục uy tín, danh dự của Thiên An”.

Thiên An bức xúc trước tin yêu nhiều người cùng lúc.

"Theo Thiên An chia sẻ, việc làm này đã ảnh hưởng lớn đến công việc. Theo quy định của pháp luật, những hành động trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phía luật sư, chúng tôi đang xem xét, bóc tách từng hành vi của các cá nhân, đối tượng, fanpage để yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, bồi thường thiệt hại, đồng thời tránh việc làm ảnh hưởng thêm nữa đến cuộc sống Thiên An", luật sư nói.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Thiên An yêu nhiều người cùng lúc. Một tài khoản đăng ảnh chụp tin nhắn được cho là của Thiên An với người đàn ông đã có vợ. Tài khoản này khẳng định Thiên An quen nhiều người cùng lúc trong đó có đàn ông đã lập gia đình và Jack. Tuy nhiên, tài khoản này không có bằng chứng rõ ràng.

Sau đó, Thiên An phủ nhận thông tin. Diễn viên Mưu kế thượng lưu khẳng định thông tin anh trai cô nợ 2 tỷ đồng và được gia đình Jack trả nợ giúp như mạng xã hội lan truyền là sai sự thật.

"Trong bài viết của anh T không có thông tin nào cho rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương với anh ấy cũng như ngôi nhà đang sống là được anh T xây tặng. Thông tin lan truyền là do mọi người tự suy diễn và đưa ra kết luận sai lệch, không đúng sự thật", cô nói.

Zing cũng đã liên hệ với phía Jack về một vài thông tin liên quan mà Thiên An tung ra như "nam ca sĩ đã ngừng chu cấp cho con gái 8 tháng qua". Hiện tại, phía Jack chưa có phản hồi.