Dòng người đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke

Ngày 7/9, thi thể các nạn nhân trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú được đưa về Bệnh viện Đa khoa Thuận An (TP Thuận An, Bình Dương). Hàng chục người trầm lặng đứng bên ngoài cổng bệnh viện để nghe ngóng tin tức, chờ nhận dạng thân nhân trong vụ cháy.