Đồng Nai tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết tỉnh Đồng Nai là một trong 6 địa phương trong cả nước được Bộ Công an chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng 5/8, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022. Ngày hội có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Anh Dũng.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết năm 2022, Đồng Nai vinh dự được Bộ Công an chọn là một trong 6 địa phương trong cả nước tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng đây là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn dân.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Trai.

Điểm lại những thành tích nổi bật thời gian qua, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nêu thời điểm dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai diễn biến phức tạp, lực lượng công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng công an nhân dân với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Công an tỉnh đã triển khai trên 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, kiểm soát tại 1.500 chốt; 500 tổ tuần tra lưu động; 400 tổ tuyên truyền lưu động, các tổ truy vết; tổ chức lực lượng đảm bảo ANTT tại các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến và các địa bàn trọng điểm.

Ngoài ra, công an tỉnh triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng” trao 33.000 suất quà an sinh xã hội, với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng và 110 tấn gạo đến tận người dân, người lao động gặp khó khăn tại các địa bàn; hỗ trợ gần 100.000 người dân đang làm việc trên địa bàn tỉnh trở về địa phương.

Nhiều tổ chức, cá nhân đạt thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhận bằng khen của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Trai.

Bên cạnh đó, thông qua việc tổ chức thực hiện phong trào Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cấp ủy đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương vận động nhân dân, xây cầu, hàng trăm căn nhà tình thương, hàng nghìn suất học bổng, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế và phát thuốc miễn phí… với tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng .

Hiện Đồng Nai có 62 mô hình bảo vệ an ninh trật tự được phát triển đa dạng, phong phú và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, thiếu tướng Quang đánh giá thời gian tới tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nguy cơ về an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là nguy cơ về năng lượng, thiên tai, dịch bệnh, các thế lực thù địch chống phá.

Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng công an tỉnh là nòng cốt phối hợp với quân đội và toàn dân.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đặt ra một số nhiệm vụ cho Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Trai.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có những bước phát triển mới, xuất hiện thêm nhiều nhân tố tích cực, kinh nghiệm mới trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, ông Tuyến nhận định sẽ gặp không ít khó khăn, thử thách. Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra.