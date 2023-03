Đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh F88 ở TP.HCM

Theo ghi nhận, chiều nay, một số hệ thống của F88 đóng cửa, không làm việc. Sáng nay (6/3), Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp, phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, nằm trên đường Nguyễn Oanh, TP.HCM. Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp Công ty F88 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.