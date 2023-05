Đóng cửa trễ 4 phút, HoSE nói do máy chủ lệch giờ

Do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 4 phút nên sàn HoSE đã đóng cửa trễ 4 phút trong phiên giao dịch ngày 8/5.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông tin về sự cố hệ thống giao dịch của HoSE đóng cửa chậm hơn 4 phút so với thời gian thực tế trong phiên giao dịch ngày 8/5.

Theo đó, HoSE cho biết do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 4 phút nên phiên giao dịch ngày 8/5 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn.

"Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, HoSE đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch. Trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường", thông báo khẳng định.

Hiện nay, HoSE đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn.

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận dữ liệu trực tuyến của HoSE bị chậm hơn 4 phút so với thời gian thực. Do đó, các phiên ATO giờ đóng cửa phiên sáng, ATC, giờ đóng cửa phiên chiều đều bị đẩy lên thêm hơn 4 phút. Thông thường phiên ATC kết thúc lúc 14h45, sau đó thị trường bước vào đợt khớp lệnh thỏa thuận 15 phút và kết thúc lúc 15h.

Mặc dù gặp sự cố nhưng ngày 8/5, Chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch đầu tuần đầy khởi sắc với lực kéo từ nhiều nhóm cổ phiếu, nhất là họ cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí...

VN-Index có được sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch và kết phiên tại mức cao nhất trong ngày ở 1.053,44 điểm, tương đương tăng 13,13 điểm (+1,26%). Đây là mức tăng điểm tốt nhất của chỉ số đại diện sàn HoSE kể từ đầu ngày 3/4 đến nay.