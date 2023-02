Động cơ tạo nên sự khác biệt trên Volvo XC60 Recharge Ultimate

Bộ pin lithium-ion được trang bị trên Volvo XC60 Recharge Ultimate đảm bảo cho khách hàng di chuyển khoảng 81 km mỗi ngày mà không cần đổ xăng.

Khi cơ sở hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam chưa phát triển một cách sâu rộng, một mẫu xe trang bị động cơ hybrid vẫn được xem là lựa chọn hàng đầu tại thời điểm này. Với Volvo XC60 Recharge Ultimate, khách hàng vẫn sở hữu một mẫu “xe xanh” mà không phải bận tâm đến việc “hết điện” khi di chuyển.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật từ hệ thống động cơ hybrid, Volvo XC60 Recharge Ultimate còn thuyết phục khách hàng nhờ ngôn ngữ thiết kế đậm chất Bắc Âu cùng nhiều trang bị an toàn hàng đầu phân khúc.

Với thiết kế sang trọng và hệ thống động cơ hybrid tiên tiến, Volvo XC60 Recharge Ultimate ghi điểm trong mắt người dùng cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực xe. Điều này được cụ thể hóa bằng danh hiệu “Ôtô của năm 2022” tại Việt Nam.

Hệ thống động cơ hybrid là điểm khác biệt

Trong phân khúc, Volvo XC60 Recharge Ultimate được xem là điểm sáng khi trở thành cái tên duy nhất trang bị hệ thống động cơ hybrid. Điều này giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm các công nghệ mới mà không mất đi cảm giác lái trên những mẫu xe xăng.

Xe được trang bị hệ thống động cơ T8 AWD plug-in hybrid gồm động cơ xăng I4, 2.0L Turbocharged sản sinh công suất 317 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm; động cơ điện có công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 309 Nm. Tổng công suất của hệ thống hybrid trên XC60 lên đến 462 mã lực và mô-men xoắn 709 Nm. Đây là những con số ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Hệ thống động cơ hybrid đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và hộp số tự động 8 cấp Geartronic giúp mẫu SUV 5 chỗ có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 4,9 giây. Xe được trang bị 5 chế độ lái phù hợp từng nhu cầu sử dụng như Hybrid, Power, Pure, Off-road và Constant AWD.

Cảm giác lái trên Volvo XC60 Recharge Ultimate được khách hàng đánh giá khá cao. Với công suất lên đến 462 mã lực, mạnh mẽ nhưng không mất đi sự mềm mại và lanh lẹ khi di chuyển trên phố.

XC60 Recharge mang lại cảm giác lái giàu cảm xúc, thú vị.

Khi chuyển sang dùng chế độ thuần điện, Volvo XC60 Recharge Ultimate có khả năng di chuyển 81 km sau mỗi lần sạc đầy pin lithium-ion. Qua trải nghiệm thực tế, với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong phố, chế độ thuần điện trên xe đủ đảm bảo cho khách hàng vận hành một cách thoải mái mà không cần tiếp nhiên liệu.

Bên cạnh đó, với động cơ điện có công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 309 Nm, việc di chuyển trong phố vẫn giúp mẫu xe này vận hành một cách mạnh mẽ và không bị “hụt” qua mỗi cú tăng ga.

Khi hệ thống cơ sở hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam chưa phát triển sâu rộng cho đa dạng mẫu xe điện, hệ thống động cơ hybrid cắm sạc trên Volvo XC60 Recharge Ultimate trở nên tối ưu. Vẫn với ổ điện gia dụng (220-240 V), chủ nhân nên đảm bảo ổ điện tiếp địa để có thể cắm sạc xe đơn giản và thuận tiện.

Mỗi tối khi về nhà, chủ nhân chỉ cần cắm sạc xe là ngày hôm sau có thể di chuyển một cách thoải mái ở chế độ thuần điện. Tính thực dụng trên xe hybrid cắm sạc tỏ ra nổi bật hơn những mẫu xe thuần điện.

Thiết kế nội/ngoại thất sang trọng đậm chất Bắc Âu

Thiết kế ngoại thất của Volvo XC60 Recharge Ultimate không có quá nhiều nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Mẫu SUV cỡ nhỏ của Volvo trung thành với ngôn ngữ thiết kế tối giản, không quá bóng bẩy nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Ngoại thất xe tạo điểm nhấn bởi thiết kế cụm đèn chiếu sáng với dải DRL hình búa Thor’s Hammer Full-LED System đặc trưng. Bên cạnh đó là các đường crôm bắt mắt ở lưới tản nhiệt, hốc gió hay cản trước. Trong khi đó, phần đuôi xe có kiểu dáng tương tự phiên bản tiền nhiệm.

“Ôtô của năm 2022” thu hút bởi thiết kế lịch lãm, sang trọng.

Volvo XC60 Recharge Ultimate có số đo tổng thể dài x rộng x cao là 4.708 x 1.999 x 1.656 mm, chiều dài cơ sở 2.865 mm và khoảng sáng gầm đạt 200 mm. Xe sử dụng la-zăng 19 inch phay xước với thiết kế hai màu, đi kèm bộ lốp Pirelli P Zero kích cỡ 235/55.

Những nâng cấp lớn nhất trên Volvo XC60 Recharge Ultimate được tập trung ở không gian trong xe. Dễ dàng nhận ra những tinh chỉnh đáng giá bên trong như màn hình 12 inch phía sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm - nơi điều khiển gần như toàn bộ tính năng xe - có kích cỡ 9,7 inch.

Việc hệ thống ghế ngồi trên Volvo XC60 Recharge Ultimate được bọc da Fine Nappa đục lỗ có tính năng sưởi ghế và thông gió lưng giúp trải nghiệm sử dụng của tất cả thành viên trong xe bước lên “tầm cao mới”. Cảm giác ôm người và mềm mại của bộ ghế được thể hiện một cách rõ nét trên hành trình dài.

Volvo cũng khá tinh tế khi biến không gian bên trong xe trở thành “phòng nghe nhạc” cao cấp với trang bị hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 15 loa 1.100 W có nhiều chế độ như Studio, Concert Hall, Jazz Club, Individual Mode.

Điểm sáng ở khoang nội thất Volvo XC60 Recharge Ultimate còn đến từ cần số pha lê Orrefors. Thiết kế này không chỉ thể hiện sự sang trọng trên mẫu SUV 5 chỗ, mà còn phô diễn nét tinh xảo của hãng xe Thụy Điển.

Một chuyên gia thiết kế của Volvo từng chia sẻ: “Cần số là thứ bạn thường xuyên chạm vào nhất khi lái xe, nên nó là bộ phận tuyệt vời để truyền tải một phần văn hóa Thụy Điển đến các bạn - chủ xe Volvo”.

Song song những nâng cấp đáng giá, tổng thể khoang nội thất của Volvo XC60 Recharge Ultimate toát lên vẻ sang trọng nhờ nội thất bọc da và các mảng ốp gỗ sẫm màu.

Công nghệ an toàn làm nên thương hiệu

An toàn vẫn là yếu tố Volvo tự hào nhất trong quá trình hình thành và phát triển, Volvo XC60 Recharge Ultimate cũng không phải ngoại lệ. Trên mẫu SUV cỡ nhỏ, hãng xe Thụy Điển mang tới những công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc, giúp người lái an tâm hơn trên mọi điểm đến. Việc vận hành mẫu xe có công suất lên đến 462 mã lực nhờ đó trở nên nhẹ nhàng và chính xác hơn.

Chỉ đọc qua danh sách tính năng an toàn được trang bị tiêu chuẩn, người dùng sẽ có cái nhìn ấn tượng về mẫu xe Thụy Điển này. Những tính năng an toàn nổi bật trên Volvo XC60 Recharge Ultimate có thể kể đến hệ thống an toàn chủ động (City Safety) được đánh giá thực dụng khi người lái vận hành xe trong các đô thị đông đúc, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (Pilot Assist) mang tới cảm giác thư thái và an toàn hơn trên cung đường cao tốc, hệ thống cảnh báo người lái (Driver Alert Control) giúp người dùng được cảnh báo về nguy cơ tai nạn…

Bên cạnh đó là những tính năng an toàn nổi bật trên các dòng xe cao cấp như hệ thống giữ làn đường, hệ thống cảnh báo di chuyển cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, camera toàn cảnh, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hệ thống hiển thị bên kính lái… và loạt trang bị an toàn cơ bản như ABS, EBD, TCS, ESC hay túi khí quanh xe.

Volvo luôn chú trọng nâng cấp tính năng an toàn cho các mẫu xe.

Nổi bật và tạo sự khác biệt trong bảng dài tính năng an toàn của Volvo XC60 Recharge Ultimate là hệ thống an toàn chủ động (City Safety). Tính năng hiện đại này sở hữu hệ thống tính toán 50 lần mỗi giây để xác định tốc độ, vị trí của vật di chuyển phía trước.

Khi hệ thống đánh giá nguy hiểm có khả năng xảy ra, người lái không đủ thời gian phản xạ kịp, City Safety sẽ nhanh chóng định hình trường hợp đó thuộc loại "không thể tránh khỏi" và tự động phát tín hiệu cảnh báo, đồng thời kích hoạt phanh khẩn cấp để giảm thiểu hoặc ngăn chặn va chạm.

Tính an toàn trên các mẫu xe Volvo nói chung hay Volvo XC60 Recharge Ultimate nói riêng không chỉ được cảm nhận bằng mắt thường, mà nó còn tạo ra hiệu quả qua từng tình huống nguy hiểm mà người lái gặp phải trong suốt quá trình sử dụng.