Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội 17 độ C

Thời tiết tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục chuyển lạnh từ đêm 16/10 khi đón không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ thấp trong đợt này dao động 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C.

Hà Nội duy trì kiểu thời tiết nắng hanh trong suốt tuần tới, lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh: Duy Hiệu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Ngày 16/10, hình thái này ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ khiến nền nhiệt giảm.

Đêm nay, không khí lạnh tràn xuống tác động đến thời tiết ở Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Các khu vực duy trì kiểu thời tiết nắng hanh, chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.

Đêm 16/10, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 17-20 độ C, giảm 3-5 độ C so với trước đó. Ban ngày, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 30 độ C, trời oi nóng và nắng ráo.

Trong khi đó, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét khi nhiệt độ xuống mức 14-17 độ C, có nơi rét đậm. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây Bắc Bộ như Lào Cai, Yên Bái vẫn ghi nhận mức nhiệt trong đêm ở ngưỡng 19 độ C.

Thời tiết tuần tới ở miền Bắc có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, khi lạnh về đêm và sáng sớm nhưng ban ngày lại oi nóng, nắng hanh. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể lên đến 10-12 độ C.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất của một số địa phương 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 16/10 Ngày 17/10 Ngày 18/10 Ngày 19/10 Ngày 20/10 Ngày 21/10 Ngày 22/10 Hà Nội độ C 19 20 21 19 19 21 22 Sơn La

17 15 15 15 16 19 21 Lạng Sơn

14 18 16 15 15 19 18

Đáng lưu ý, chuyên gia cho biết không khí lạnh có thể tương tác khiến cơn bão Nesat sắp vào Biển Đông có diễn biến phức tạp.

Hôm nay (16/10), mưa lớn duy trì ở các địa phương từ Quảng Bình đến Đà Nẵng với lượng 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Trong khi đó, lượng mưa ở Quảng Nam và Quảng Ngãi phổ biến 40-80 mm.

Ngày 17/10, mưa giảm hẳn ở các khu vực trên. Người dân có 2-3 ngày đầu tuần (17-19/10) tạnh ráo để dọn dẹp hậu quả sau mưa lũ, trước khi có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão tiếp theo vào giữa tuần.

Trên biển, gần sáng 17/10, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,5-3,5 m; bắc Biển Đông sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.