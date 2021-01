Đổi vị cuối tuần với các kiểu mì hấp dẫn ở TP.HCM

Spaghetti (hay mì Ý) là món sợi được nhiều người ưa chuộng. Tại TP.HCM, bạn còn có cơ hội đổi vị với nhiều phiên bản của món mì nổi danh này tại tiệm Night Feed. Thực đơn của quán phong phú với mì nhân hải sản, hàu sữa sốt kem, xúc xích, bò... Ảnh: Eat This, Not That.