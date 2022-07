Đối tượng buôn lậu ném 30.000 viên thuốc tân dược xuống đường

Phát hiện tổ công tác, đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, ném lại thùng giấy xuống đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi.

Ngày 25/7, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ và tiến hành bàn giao tang vật cho Công an TP Châu Đốc (An Giang), lập biên bản tạm giữ 30.000 viên thuốc tân dược có xuất xứ nước ngoài, nghi vấn thuốc nhập lậu.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 24/7, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên Tỉnh lộ 995A (đoạn qua khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc), tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện đối tượng điều khiển môtô có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Phát hiện tổ công tác, đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, ném lại thùng giấy xuống đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi của tổ công tác để tẩu thoát.

Tiến hành kiểm tra thùng giấy, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 3.000 vỉ (10 viên/vỉ) thuốc tân dược hiệu BROMALEX (loại 6 mg) có xuất xứ nước ngoài, nghi vấn thuốc nhập lậu, trị giá hàng hoá hàng trăm triệu đồng.