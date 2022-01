Đời tư của nữ ca sĩ nhóm T-Ara sắp cưới cầu thủ trẻ

Trước khi kết hôn với Jo Yoo Min, Soyeon có một cuộc tình khác kéo dài 6 năm. Cô gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, bị trầm cảm và rối loạn hoảng sợ.

Ngày 18/1, Sport Chosun đưa tin cựu thành viên nhóm T-Ara Park Soyeon sẽ kết hôn với cầu thủ bóng đá Jo Yoo Min sau ba năm hẹn hò. Công ty quản lý của nữ ca sĩ là Think Entertainment tiết lộ hôn lễ được tổ chức vào tháng 11, thời điểm Jo Yoo Min kết thúc mùa bóng trong nước.

Sau khi công bố tin tức, Soyeon đã viết thư gửi người hâm mộ, vừa xác nhận lại việc kết hôn vừa ôn lại kỷ niệm trong 12 năm hoạt động nghệ thuật. "Từ khi ra mắt đến giờ, mình luôn cố gắng thể hiện hình ảnh tốt đẹp trước người hâm mộ. Mình đã suy nghĩ nhiều khi quyết định chia sẻ với mọi người về sự thay đổi này, vì mình thấy vừa lạ lẫm vừa lo sợ", nữ ca sĩ viết.

Sự nghiệp lận đận

Tháng 7/2009, Park Soyeon chính thức ra mắt ngành giải trí Hàn Quốc với vai trò giọng ca chính của nhóm T-Ara. Ban đầu, cô không tạo được ấn tượng nổi bật, nhất là khi trong nhóm có gương mặt nổi tiếng Park Ji Yeon.

Sau đó, thông tin Soyeon là thành viên hụt của SNSD gây chú ý cho người hâm mộ. Giọng ca sinh năm 1987 từng là một phần của dự án SNSD, cô thậm chí đã chụp ảnh nhóm và luyện tập, thu âm ca khúc Into The New World (bài hát đầu tiên của SNSD). Tuy nhiên, chỉ 6 tháng trước khi nhóm nhạc nhà SM ra mắt khán giả, Soyeon quyết định rời công ty.

Giọng ca 35 tuổi chưa bao giờ nói về lý do rút lui khỏi dự án SNSD. Cô chỉ chia sẻ với Star News rằng một năm rưỡi sau khi rời SM là quãng thời gian khó khăn nhất của mình. Soyeon thậm chí có ý từ bỏ giấc mơ ca hát, nhưng câu dặn dò "hãy làm ca sĩ" của bà nội trước khi qua đời đã giúp cô quyết tâm quay lại với ngành giải trí.

Trong giai đoạn 2009-2011, T-Ara là nhóm nữ hạng A của showbiz Hàn, hầu như các thành viên đều nổi tiếng. Nhưng Soyeon không may lại là tên tuổi mờ nhạt bậc nhất trong nhóm, dù cô có ngoại hình đẹp và giọng hát tốt.

Khán giả đều thừa nhận các bản hit của T-Ara nhưTime To Love, Roly Poly, Cry Cry… đều trở nên đặc biệt hơn nhờ giọng hát của Soyeon. Cô có màu giọng khác biệt so với các thành viên còn lại, cũng có kỹ thuật tốt nhất, thường đảm nhận phần khó và highnote trong bài. Nhưng điều này không đủ để giúp Soyeon nổi bật.

Năm 2012, sự nghiệp của T-Ara xuống dốc sau scandal bắt nạt Ryu Hwa Young. Nhóm bị khán giả Hàn Quốc tẩy chay, công việc ảnh hưởng nghiêm trọng. T-Ara chỉ được chào đón ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc và Việt Nam. Sau 5 năm duy trì hoạt động trong sự ghẻ lạnh của khán giả nước nhà, Soyeon rời T-Ara vào năm 2017.

Trong 8 năm hoạt động cùng T-Ara, Soyeon chưa bao giờ được khen ngợi trong bảng xếp hạng các giọng hát tốt của Kpop, cô cũng chưa từng phát hành album solo dù các giọng ca phụ trong nhóm như Ji Yeon, Hyo Min đều đã "ra riêng". Lý giải nguyên nhân, Soyeon cho biết cô thường bị mất giọng, hát không ổn định nên đã từ chối cơ hội ra mắt solo công ty dành cho mình.

Sau khi rời nhóm, Soyeon cũng không phát hành sản phẩm âm nhạc độc lập. Cô im hơi lặng tiếng trong 3 năm, và chỉ trở lại trong chương trình Miss Back - show âm nhạc nhằm vực lại danh tiếng cho các cựu thành viên nhóm nhạc nữ. Tuy nhiên, chưa kịp lấy lại danh tiếng, Soyeon đã xin rời chương trình.

Hồng nhan bạc phận

Nguyên nhân khiến Soyeon hay mất giọng, thậm chí có giai đoạn cô phải hát nhép trong các sân khấu quảng bá của T-Ara, là vì nữ ca sĩ từng gặp tai nạn xe hơi. Tai nạn xe vào tháng 8/2012 khiến cổ họng Soyeon bị tổn thương.

Không chỉ ảnh hưởng giọng hát, gương mặt của Park Soyeon cũng dần thay đổi sau vụ tai nạn trên. Công ty quản lý của cô ở thời điểm đó thừa nhận cựu thành viên T-Ara đã "dao kéo" để khắc phục hậu quả sau tai nạn.

Cũng có ý kiến cho rằng Soyeon đã nghiện phẫu thuật thẩm mỹ sau lần khắc phục hậu quả tai nạn trên. Cô thường xuất hiện với gương mặt khác lạ, đơ cứng, dẫn đến việc giọng ca 35 tuổi từng bị chỉ trích là nghiện thẩm mỹ trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, cựu thành viên T-Ara còn phải đối mặt với vấn đề sức khỏe tinh thần. Cô bị trầm cảm từ năm 2012 - khi nhóm nhạc nhà MBK vướng vào scandal bắt nạt.

"Căn bệnh bắt đầu khi nhóm của tôi bỗng nhiên bị ghét bỏ vì một hiểu lầm không đáng có. Thời điểm đó, tôi sợ hãi đến mức không dám đến bệnh viện, vì sợ hãi việc dư luận sẽ bàn tán về mình. Tôi cứ để mặc bệnh của bản thân trong nhiều năm và tự đặt bản thân vào tình trạng khó khăn. Cho đến khi không chịu được nữa, lần đầu tiên tôi mới nói thật với mẹ là mình muốn tới bệnh viện kiểm tra", Soyeon chia sẻ trong chương trình Miss Back vào năm 2020.

Khi tới bệnh viện, Soyeon được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và rối loạn hoảng sợ. Cô phải điều trị bằng thuốc, nhưng đã ngừng quy trình chữa bệnh vì lo lắng bản thân bị phụ thuộc vào thuốc. "Tôi chỉ biết chịu đựng và chiến đấu với căn bệnh", cô nói thêm.

Căn bệnh cũng được cho là một phần lý do Soyeon rời chương trình. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho rằng cựu thành viên T-Ara rời show vì không muốn tập nhảy sau nhiều năm rời xa sân khấu. Việc này khiến cô bị chỉ trích thêm một lần nữa.

Tìm được bến đỗ cuộc đời sau mối tình kín tiếng

Trước Jo Yoo Min, Soyeon từng công khai hẹn hò với Oh Jong Hyuk - cựu thành viên nhóm nhạc nam huyền thoại Click-B.

Soyeon gặp Oh Jong Hyuk lần đầu vào năm 2010, khi cô và nhóm T-Ara đang trên đỉnh cao danh tiếng. Thời điểm này, Click-B đã ngừng hoạt động được gần 10 năm, Oh Jong Hyuk duy trì sự nghiệp solo nhưng không nhận được nhiều sự chú ý.

Soyeon thừa nhận trên truyền hình rằng cô là fan của Oh Jong Hyuk từ khi còn nhỏ. Sau lần gặp gỡ này, cô và thần tượng của mình bắt đầu hẹn hò bí mật. Mối quan hệ chỉ được công khai khi hai người kỷ niệm 1.000 ngày gắn bó.

Theo công ty quản lý, Soyeon vẫn luôn ở bên động viên Oh Jong Hyuk trong giai đoạn anh nhập ngũ. Cựu thành viên Click-B cũng là chỗ dựa tinh thần cho bạn gái khi cô và T-Ara bị tẩy chay.

Tuy nhiên, chuyện tình của hai người đã đi đến hồi kết vào năm 2016. Sau 6 năm bên nhau, Soyeon và Oh Jong Hyuk chia tay với lý do quen thuộc là quá bận rộn. Người hâm mộ nuối tiếc mối tình đẹp trên, nhiều người thậm chí mong cặp sao sẽ kết hôn.

Sau mối tình nhiều năm với Oh Jong Hyuk, Soyeon bí mật hẹn hò cầu thủ Jo Yoo Min - người kém cô tới 9 tuổi. Chia sẻ sau khi thông tin kết hôn được công bố, nữ ca sĩ cho biết cô và chồng tương lai đã gắn bó 3 năm. Hai người giữ kín thông tin vì muốn duy trì quan hệ lâu dài, không muốn bị ảnh hưởng bởi truyền thông.

"Tôi và người ấy quyết định sẽ ở bên nhau trong suốt phần đời còn lại. Sau này, với tư cách là một người đã trưởng thành và ổn định hơn, tôi sẽ đền đáp người hâm mộ bằng các sản phẩm âm nhạc và hoạt động đa dạng hơn, đồng thời cố gắng hồi đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình. Hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi", cựu thành viên T-Ara viết trong lá thư gửi fan ngày 18/1.

Người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cô, đồng thời mong mỏi tới hôn lễ của Soyeon và Jo Yoo Min. Khán giả Hàn Quốc cũng mong nữ ca sĩ có được hạnh phúc sau 13 năm lận đận cả về sự nghiệp lẫn tình duyên.