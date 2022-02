Đội trưởng hải quan nhận 830 triệu đồng từ nhóm buôn xăng lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 74 bị can liên quan đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng trị giá gần 2.800 tỷ đồng .

Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long) cùng 71 bị can bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu. Bị can còn lại là Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ theo khoản 3, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu sử dụng 4 tàu thủy Nhật Minh để buôn lậu xăng từ Singapore. Hữu cùng Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường (quê Hải Phòng), đại tá Phùng Danh Thoại (Trưởng phòng thuộc Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) và Trọng "Dầu" (chưa rõ lai lịch) góp tổng số tiền 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu vận chuyển 48 chuyến với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu (trị giá gần 2.800 tỷ đồng ). Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được tiêu thụ.

Quá trình vận chuyển xăng, Phan Thanh Hữu biết Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang tìm cách bắt giữ các tàu Nhật Minh nên Hữu đề nghị bị can Tứ tìm mọi cách gặp gỡ Ngô Văn Thụy.

Nguyễn Hữu Tứ thông qua người quen là ông Nguyễn Đức Quyền (cán bộ Hải đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu) để thu xếp gặp ông Thụy. Trong lần gặp đầu tiên, Tứ đưa phong bì có 10.000 USD để nhờ Thụy tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh chở xăng nhưng cựu Đội trưởng Đội 3 từ chối.

Cuối tháng 1/2021, sau khi được ông Thụy nhắn địa chỉ nhà riêng tại quận Phú Nhuận (TP.HCM), Tứ đến gặp cựu cán bộ chống buôn lậu và để lại nhà ông Thụy phong bì chứa 10.000 USD cùng một thẻ ATM có sẵn 100 triệu đồng trong tài khoản.

Sau lần gặp đó, Tứ thông báo cho Phan Thanh Hữu về việc ông Thụy đã nhận tiền và thẻ ATM nhưng nói rằng có vẻ như Thụy vẫn chưa đồng ý. Do đó, chiều 26/1/2021, Hữu trực tiếp gọi điện và gặp Thụy tại nhà riêng của cựu Đội trưởng Đội 3.

Theo cơ quan điều tra, trong buổi gặp này, Thụy nhận thêm 500 triệu đồng từ bị can Hữu. Do đó, Hữu nghĩ rằng ông Thụy đã đồng ý cho các tàu Nhật Minh tiếp tục buôn lậu xăng.

Quá trình điều tra, ông Thụy khai có nhận tiền và thẻ ATM của các bị can nhưng phủ nhận lời khai của Hữu và Tứ về việc nhận tiền để không bắt giữ các tàu chở xăng lậu. Cựu đội trưởng lực lượng chống buôn lậu cho rằng Hữu và Tứ đến nhà để biếu quà, không phải thỏa thuận việc đồng ý cho buôn lậu.

Đối với 100 triệu đồng trong tài khoản thẻ ATM, bị can Thụy khai người nhà ông ta rút 50 triệu đồng nhưng sau đó nộp trở lại tài khoản.

Ngoài việc đưa tiền cho Ngô Văn Thụy, cơ quan điều tra cho rằng Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ còn đưa hối lộ cho một số quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Nhà chức trách đã chuyển chứng cứ cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý.

Trả lời Zing tại họp báo của Bộ Công an cuối năm 2021 liên quan vụ án trên, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố 14 bị can về tội Nhận hối lộ; trong đó có nhiều bị can giữ vị trí trọng yếu của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng cấp tỉnh.