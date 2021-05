Đối thoại Shangri-La tiếp tục bị hủy do dịch Covid-19

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, còn được biết đến với tên Đối thoại Shangri-La, đã bị hủy thêm một lần nữa.

"Với sự tiếc nuối và buồn bã, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) buộc phải tuyên bố hủy bỏ Đối thoại Shangri-La, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 4-5/6", tuyên bố hôm 20/5 của IISS nhấn mạnh.

Theo tuyên bố của IISS, tình hình đại dịch Covid-19 toàn cầu nói chung và ở Singapore nói riêng chính là những yếu tố khiến sự kiện này bị hủy.

"Việc số ca trong cộng đồng tăng lên và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt được áp dụng đã tạo ra sự không chắc chắn. Các yếu tố trên đã khiến việc tổ chức Đối thoại Shangri-La dưới hình thức trực tiếp trở nên bất khả thi", tuyên bố của IISS nhấn mạnh.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu trong Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á hồi năm 2019. Ảnh: Strait Times.

Trước đó, IISS cho biết sự kiện vẫn sẽ được tổ chức khép kín trong khuôn viên khách sạn Shangri-La. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xác nhận tham dự hội nghị, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga được mời làm diễn giả chính.

IISS cũng cho biết họ đang lên kế hoạch để nối lại Đối thoại Shangri-La dưới hình thức trực tiếp vào năm tới.

Đối thoại Shangri-La bị hủy lần đầu tiên vào năm 2020, sau gần 20 năm được tổ chức liên tiếp. Dịch Covid-19 cũng là nguyên nhân dẫn đến việc sự kiện bị hủy hồi năm trước.

Đối thoại Shangri-La là hội nghị thượng đỉnh thường niên về an ninh Châu Á, thảo luận về các vấn đề an ninh ảnh hưởng đến khu vực, như an ninh hàng hải và ổn định khu vực. Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002.