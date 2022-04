Đội phó Công an Bình Dương hành hung phụ nữ khi bị nhắc việc đỗ xe

Bị một phụ nữ nhắc nhở khi đỗ xe trong hẻm chắn lối đi, một cán bộ của Công an tỉnh Bình Dương cùng nhóm người đàn ông liền lao vào hành hung, tấn công cả người can ngăn.

Xác nhận với PV VietNamNet chiều nay (12/4), lãnh đạo Phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương (PC06) cho biết đơn vị này đang xác minh làm rõ vụ việc một cán bộ của PC06 bị tố cáo hành hung một phụ nữ khi nhắc nhở đỗ xe chắn lối đi.

Đại úy T.T.P. (khoanh đỏ) tấn công chị H. khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi. Ảnh cắt từ clip.

“Cán bộ công an này làm ở bộ phận hồ sơ của PC06, trước mắt chúng tôi đang yêu cầu người này làm tường trình báo cáo sự việc, sau khi có kết quả xác minh sẽ xử lý theo quy định”, lãnh đạo PC06 cho hay.

Theo tố cáo của chị N.T.A.H. (SN 1989, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), vào khoảng 16h ngày 11/4, gia đình chị đi ôtô vào đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP Thuận An) để về nhà. Khi vừa vào hẻm được khoảng 100 m thì bị một số xe đậu chắn lối đi không thể vào trong.

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe nhờ di chuyển để vào trong thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi, không đồng ý di chuyển xe để nhường đường, dùng lời nói thách thức chị H.

Sau một lúc cự cãi, nhóm người này lao vào hành hung chị H., dùng tay chân tấn công vào đầu và cơ thể chị này. Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm chạy lại can ngăn cũng bị nhóm này tấn công phải bỏ chạy.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ôtô ghi lại, giao nộp cho cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra vụ hành hung. Ảnh: X.A.

Đáng nói, trong nhóm người tấn công chị H. và hàng xóm có một người là cán bộ thuộc PC06 Công an tỉnh Bình Dương. Theo nội dung clip, cán bộ này là người tấn công nạn nhân nhiều nhất, cũng là người đỗ xe chắn lối đi.

Theo xác minh của PV VietNamNet, người tấn công chị H. là Đại úy T.T.P., đội phó một đội của PC06 Công an tỉnh Bình Dương. Ông P. trước đây cũng từng bị xử lý do liên quan đến vụ việc ẩu đả tại TP Thủ Dầu Một.

Sau khi bị hành hung, chị H. cùng gia đình đã đến cơ quan công an để trình báo trong tình trạng bị thương vùng đầu và cơ thể. Đến sáng nay, chị H. được Công an phường An Thạnh hướng dẫn đi giám định thương tích để điều tra vụ việc.