Ngày 28/5, Công an Hải Phòng cho biết đơn vị đang làm rõ vụ việc đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ Minh Anh trên phố Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An.

Khoảng 8h10 ngày 28/5, nhân viên nhà nghỉ Minh Anh phát hiện đôi nam nữ tử vong tại phòng 205. Nạn nhân nữ tử vong trong tư thế nằm trên giường, còn nạn nhân nam tử vong với tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh.

Nhà nghỉ nơi phát hiện hai nạn nhân tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an TP phối hợp với Công an quận Hải An vào cuộc điều tra.

Bước đầu xác định, nạn nhân nam là Đ.M.D. (sinh năm 1984, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Nạn nhân nữ là P.K.D. (sinh năm 1995, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An).

Theo nhân viên nhà nghỉ Minh Anh, hai nạn nhân thuê phòng nghỉ từ ngày 26/5 vừa qua. Tuy nhiên trong suốt thời gian ở nhà nghỉ, 2 người này không đi ra ngoài.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.