Doctor Strange không phải thành viên biệt đội Avengers

Nam diễn viên Benedict Cumberbatch hé lộ lý do nhân vật Doctor Strange mà mình thủ vai không phải thành viên của biệt đội Avengers.

Doctor Strange xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel lần đầu tiên năm 2016 và từ đó đến nay liên tục trở lại trong Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) và mới đây là Spider-Man: No Way Home. Ngày 6/5, phần phim riêng thứ hai xoay quanh nhân vật phù thủy tối thượng sẽ chính thức ra rạp với tựa đề Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Cinema Blend đưa tin dù Doctor Strange nhiều lần vào sinh ra tử cùng các Avenger, nam diễn viên Benedict Cumberbatch vẫn không cho rằng nhân vật mình thủ vai thuộc về liên minh siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ Marvel. Trong cuộc phỏng vấn với KCRW về các đặc trưng của nhân vật Doctor Strange trong MCU, Cumberbatch mô tả nhân vật “đã quen với việc bị vây quanh bởi các sinh vật, linh hồn và mọi thứ kỳ quái ập đến với mình”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ giới thiệu với khán giả ít nhất bốn phiên bản khác nhau của phù thủy tối thượng. Ảnh: Disney.

Anh cũng nhận xét Strange không hẳn là một Avenger. Cumberbatch chia sẻ: “Mọi người hay nói anh xuất hiện trong Avengers, nhưng không phải một Avenger đúng không? Đúng, Strange không phải. Tôi không có mặt ở Stark Tower và gặp gỡ Nick Fury. Strange khá xa cách với địa hạt ấy, nhưng tôi không cho rằng đó phải là một đặc trưng của nhân vật”.

“Tôi nghĩ ‘Avenger’ chỉ là một chức danh. Strange ở đó để bảo vệ thực tại của các Avenger theo một cách khác với những gì biệt đội siêu anh hùng thường làm, cho tới khi con đường của họ giao cắt trong hai phần phim Avengers vừa qua. Phần nào, với hiểu biết của mình, anh ta đang đi trước họ một quãng, nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu”, nam diễn viên phân tích.

Tài tử người Anh khẳng định không sớm thì muộn Doctor Strange sẽ cần đến sự trợ giúp và gia nhập biệt đội. Đây có thể diễn biến trong bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness hoặc xa hơn thế. Khán giả sẽ phải chờ đợi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiếp nối các sự kiện trong TV series Loki (dòng thời gian trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel bắt đầu phân nhánh, khiến ranh giới giữa các thực tại bị xóa nhòa) và Spider-Man: No Way Home (đa vũ trụ Marvel mở ra, các nhân vật có thể di chuyển qua lại giữa các thế giới). Trong phim, Doctor Strange đứng trước thử thách lớn lao là duy trì sự cân bằng và hòa bình của đa vũ trụ.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness do Sam Raimi thực hiện. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor và Rachel McAdam. Bên cạnh đó, Multiverse of Madness cũng chào đón nhiều gương mặt mới như Elizabeth Olsen hay Xochitl Gomez và màn xuất hiện đặc biệt của diễn viên gạo cội Patrick Stewart trong vai Giáo sư X.