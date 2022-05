‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ thu 122 triệu USD

Sau hai ngày ra rạp, bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios đã gặt hái doanh thu chiếu sớm ấn tượng. Phim đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu tại nhiều thị trường.

Deadline đưa tin tính đến hết ngày 5/5, Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã thu 85,7 triệu USD từ phòng vé quốc tế sau hai ngày ra rạp. Tại quê nhà Bắc Mỹ, trong ngày 5/5, phim đã kiếm được 36 triệu USD từ các suất chiếu sớm trước thời điểm chính thức phát hành 6/5. Tổng cộng, 48 tiếng kể từ thời điểm khởi chiếu, bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios đã kiếm về 121,7 triệu USD .

Tới nay, Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã phát hành tại 44 thị trường ngoài Bắc Mỹ. Sau hai ngày ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Sam Raimi kém 12% so với doanh thu chiếu sớm của Spider-Man: No Way Home, nhưng cao hơn 172% so với Doctor Strange (2016) và vượt The Batman vừa phát hành hồi đầu tháng 3 197%.

Tại Vương quốc Anh, bộ phim với Benedict Cumberbatch trong vai chính thu 6 triệu USD trong ngày 5/5, cao hơn doanh thu mở màn của No Time to Die khi ra rạp hồi 2021.Doctor Strange in the Multiverse of Madness là tác phẩm có doanh thu ngày khởi chiếu cao thứ ba trong đại dịch và cao nhất trong số các phim được tung ra rạp vào ngày thứ 5 hàng tuần kể từ đầu năm tại xứ sở sương mù. Doanh thu Doctor Strange in the Multiverse of Madness chiếm 83% trong cơ cấu doanh thu phòng vé Anh quốc những ngày qua.

Tình tiết của Doctor Strange in the Multiverse of Madness có kết nối mật thiết với nhiều phim đã ra mắt thuộc MCU như Doctor Strange (2016), WandaVision (2021) và Spider-Man: No Way Home (2021). Ảnh: Marvel Studios.

Ở Mỹ Latin, Doctor Strange in the Multiverse of Madness không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé theo ngày, mà còn nhanh chóng lọt top 10 phim có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử tại Brazil, Mexico, Ecuador, Trung Mỹ và Peru. Tới nay, phim đã kiếm 5,1 triệu USD từ phòng vé Brazil, trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao thứ hai trong giai đoạn 2020-2022 và cao thứ sáu trong lịch sử phòng vé quốc gia này. Phim chiếm 93% tổng doanh thu bán vé tại Brazil trong những ngày qua. Thành tích của Doctor Strange in the Multiverse of Madness tại Mexico lần lượt là 8 triệu USD sau khoảng thời gian chiếu sớm, doanh thu mở màn cao thứ hai đại dịch, thứ chín trong lịch sử và chiếm 90% tổng doanh thu.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Doctor Strange in the Multiverse of Madness đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày tại mọi quốc gia đã chiếu sớm phim trong hai ngày 4/5 và 5/5. Trong đó, kết quả tại Indonesia gây ấn tượng hơn cả với 1,6 triệu USD - chiếm 99% cơ cấu doanh thu phòng vé theo ngày. Thành tích của phim tại thị trường Australia là 4 triệu USD , tương đương 83% tổng doanh thu phòng vé.

Tại Hàn Quốc, một trong các thị trường chủ lực của tác phẩm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness được chiếu sớm từ 4/5. Tới nay, phim đã kiếm được 19,4 triệu USD . Sau Hàn Quốc, top 10 thị trường ghi nhận doanh thu mở màn cao nhất gồm Mexico ( 8 triệu USD ), Vương quốc Anh ( 6 triệu USD ), Nhật ( 5,3 triệu USD ), Brazil ( 5,1 triệu USD ), Pháp ( 4,5 triệu USD ), Australia ( 4 triệu USD ), Italy ( 3,3 triệu USD ), Đức ( 2,9 triệu USD ) và Malaysia ( 2,8 triệu USD ).

Trước đó, trong ngày 4/5, Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã được chiếu sớm tại 20 thị trường ngoài Bắc Mỹ và thu về 27,2 triệu USD . Theo Box Office Mojo, phim được dự báo sẽ thu đến 210 triệu USD sau ba ngày cuối tuần. Với thành tích hiện tại, tác phẩm về phù thủy tối thượng của Marvel Studios đã hoàn thành 58% chỉ tiêu.

Trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) và người huynh đệ chí cốt Wong (Benedict Wong) đã gặp gỡ cô bé America Chavez (Xochilt Gomez) - người có khả năng mở cánh cổng nối các vũ trụ. Nhận thấy America đang bị truy sát bởi một thế lực nguy hiểm, Strange đã tìm tới sự giúp đỡ của nữ phù thủy Wanda (Elizabeth Olsen). Tuy nhiên, anh vẫn chưa nhận ra mình đã sa chân vào một âm mưu phức tạp, vắt qua nhiều vũ trụ.