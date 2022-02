Doctor Strange bị bắt và những hé lộ mới về bom tấn của Marvel

Trong sự kiện Super Bowl, Marvel Studios đã tung trailer thứ hai cho “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Theo ScreenRant, đoạn phim hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ.

Cơn ác mộng của Doctor Strange: Multiverse of Madness được giới thiệu là tác phẩm đầu tiên thuộc MCU theo đuổi thể loại kinh dị. Đầu trailer, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) bị tra tấn bởi cơn ác mộng triền miên mà trong đó Sanctum Sanctorum chỉ còn là chốn đổ nát hoang tàn còn mặt đất phủ đầy xương trắng. Sự sụp đổ của Kamar-Taj: Trailer cũng có cảnh thánh địa Kamar-Taj bị tấn công bởi một thế lực hắc ám. Thế lực này hiện diện dưới hình dạng một đám mây đen dần nuốt chửng các công trình kiến trúc. Trong số các phù thủy đứng ở tiền tuyến, khán giả thấy có sự xuất hiện của Rintrah - một pháp sư mang hình dạng nhân ngưu. Năng lực của America Chavez: Sức mạnh của America Chavez (Xochilt Gomez) đã được hé lộ trong trailer mới. Cô xuất hiện bên cạnh Strange trong nhiều phân cảnh hành động, phô diễn siêu sức mạnh, khả năng bay và mở ra các cánh cổng không gian có hình dạng ngôi sao năm cánh. Chavez cho thấy mình là người bạn đồng hành hữu ích của phù thủy tối thượng. Thêm phiên bản Doctor Strange được giới thiệu: Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, khán giả trông thấy biến thể Defender Strange với trang phục mới và mái tóc với hai vệt trắng đặc biệt. Đây là một phiên bản khác của vị phù thủy quyền năng bên cạnh Strange Supreme từng xuất hiện trước đó. Defender Strange nhiều khả năng cũng tham gia vào trận chiến chống quái vật vũ trụ. Doctor Strange bị bắt giam: Trong một cảnh phim, phù thủy tối thượng đã xuất hiện với đôi tay bị còng bằng thiết bị tối tân. Anh có thể đã bị bắt bởi một lực lượng có sứ mệnh duy trì sự tôn nghiêm của dòng thời gian tương tự TVA (hoặc chính là tổ chức này) sau những xáo trộn đã gây ra trong Spider-Man: No Way Home. Công nghệ của Tony Stark: Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) đã trở lại với âm mưu hủy diệt thế giới phép thuật. Theo trailer, gã có thể là người đã bắt giữ Doctor Strange, khống chế anh bằng đội quân người máy Iron Legion do Tony Stark chế tạo. Tuy nhiên, phần đầu của chúng lại trông giống Ultron - dấu hiệu bất thường làm dấy lên câu hỏi về nguồn gốc đám robot. Phiên bản Giáo sư X của Patrick Stewart trở lại: Đây là khoảnh khắc gây ngỡ ngàng và phấn khích nhất trailer mới. Nam diễn viên Patrick Stewart nổi tiếng với vai Giáo sư X của loạt phim X-Men ra mắt những năm đầu thập niên 2000. Việc nhân vật Giáo sư X của ông góp giọng trong trailer Multiverse of Madness có thể gợi ý Marvel Studios đã tìm ra cách đưa biệt đội X-Men trở lại màn ảnh. Nhân vật bí ẩn phát sáng: Ở cảnh sau của trailer, một nhân vật với cả cơ thể phát sáng đã bay xuyên qua một vùng không gian hỗn loạn. Có nhiều giả thuyết được đưa ra về danh tính của nhân vật này. Đây là một siêu anh hùng đến từ thực tại khác hay chính là Captain Marvel (Brie Larson) hoặc một biến thể khác của cô? Dù có là ai đi nữa, cô/anh ta cũng có những mâu thuẫn cần giải quyết với Wanda/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) bởi ngay trong cảnh tiếp theo, họ đã có một màn giao chiến. Doctor Strange được dựng tượng: Ở những cảnh cuối trailer, Doctor Strange đứng quan sát bức tượng khổng lồ tạc mình đặt ngay trước lối vào Sanctum Sanctorum. Cảnh này được lồng lời thoại của Wanda Maximoff chế giễu việc Strange được tôn vinh như một anh hùng dù đã phá luật. Đây có thể là một New York rất xa trong tương lai, và Strange đang ngắm nhìn chính bức tượng tưởng nhớ công lao của mình. Wanda trở lại Westview: Scarlet Witch đã trở lại căn nhà cô và Vision từng sống tại Westview dù nơi này đã bị phá hủy. Scarlet Witch nhắc nhở Strange rằng khi cố phá luật, cô đã bị coi như ác nhân. Hiện vẫn chưa đủ bằng chứng để kết luận trong Multiverse of Madness nữ siêu anh hùng sẽ vào vai đồng minh thân cận của Doctor Strange. Scarlet Witch dường như cũng gánh chịu những thương tích nặng nề trong các trận chiến diễn ra ở đa vũ trụ.