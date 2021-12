Doctor Strange ác quỷ tái xuất trong 'Multiverse of Madness'

Trailer đầu tiên của “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” đã được công bố. Đoạn video hé lộ sự trở lại của Scarlet Witch và Doctor Strange ác quỷ.

Tròn một tuần từ thời điểm Spider-Man: No Way Home có những suất chiếu sớm đầu tiên, Marvel Studios tung trailer đầu tiên của bom tấn siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tác phẩm thứ hai xoay quanh nhân vật phù thủy tối thượng Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) dự kiến ra rạp từ ngày 6/5/2022.

Đoạn trailer dài hơn hai phút bắt đầu bằng tiếng Wong (Benedict Wong) cảnh báo Strange: “Đừng dùng phép thuật đó, nó quá nguy hiểm”. Nhưng vị phù thủy tối thượng chỉ đáp lại bằng một câu hỏi “Tại sao?”. Lời mở đầu kết nối trực tiếp với một phần nội dung Spider-Man: No Way Home - nơi câu thần chú xóa ký ức bị trục trặc đã dẫn đến hậu quả là cánh cổng đa vũ trụ bị mở toang.

Xuyên suốt trailer, khán giả thấy Doctor Strange lang thang qua nhiều chiều không gian kỳ lạ, chứng kiến các thực tại tan vỡ, đổ sụp vào nhau. Cánh cửa nối đa vũ trụ giờ thông suốt cũng đặt MCU trước quá nhiều hiểm nguy từ chiều không gian khác. Một trong số đó là con quái vật với hàng tá xúc tu xuất hiện trong nửa cuối trailer.

Một số hình ảnh từ trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bộ phim đã hoàn tất việc quay bù trong tuần qua, hứa hẹn nhiều tình tiết và nhân vật mới được bổ sung vào cốt truyện. Ảnh: Marvel Studios.

Để duy trì trật tự đa vũ trụ, Strange đã phải nhờ đến sự trợ giúp của một phù thủy quyền năng khác - Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Ngày tái ngộ, Wanda nói với Strange mình đã “phạm sai lầm và khiến nhiều người bị hại”. Lời thú nhận của cô giúp khán giả xác nhận các sự kiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness diễn ra không lâu sau “vụ tẩy não Westview” của WandaVision.

Trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng hé lộ sự trở lại của Mordo (Chiwetel Ejiofor), người huynh đệ biến chất của Strange từng xuất hiện trong phần phim năm 2016. Mordo coi Strange là mối hiểm nguy lớn nhất với vũ trụ và cần bị ngăn chặn. Gã đã đưa trở lại MCU phiên bản Doctor Strange ác quỷ.

Đây có thể coi là tiết lộ gây bất ngờ nhất trailer vừa ra mắt. Phiên bản Doctor Strange ác quỷ được giới thiệu trên màn ảnh lần đầu tiên trong TV series What If?... lên sóng hồi giữa năm. Trong chùm phim, phiên bản Doctor Strange này đã tàn sát cả vũ trụ và hấp thu sức mạnh hắc ám, sẵn sàng hủy diệt cả thế giới để đổi lấy cơ hội sống cho người tình.

Gã đã trở thành thủ lĩnh không chính thức của liên minh siêu anh hùng đa vũ trụ trong trận chiến chống Ultron. Sau trận chiến, The Watcher đưa Strange trở lại chiều không gian đang dần tan biến của mình. Cho tới lúc ấy, phù thủy quyền năng đã chấp thuận đền tội. Tuy nhiên, chưa rõ bằng cách nào Mordo đã thuyết phục được gã quay trở lại.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness do Sam Raimi - đạo diễn ba phần phim Spider-Man có Tobey Maguire thủ vai chính - thực hiện. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc từ phần phim trước gồm Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor và Rachel McAdam. Bên cạnh đó, Multiverse of Madness cũng chào đón nhiều gương mặt mới như Elizabeth Olsen hay Xochitl Gomez.