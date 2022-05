‘Doctor Strange 2’ là phim ăn khách nhất 2022

Sau gần ba tuần phát hành, bom tấn siêu anh hùng “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” đã vượt mốc doanh thu 800 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

The Hollywood Reporter đưa tin tính đến hết ngày 22/5, bom tấn siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness do Sam Raimi đạo diễn đã vượt qua cột mốc 800 triệu USD doanh thu bán vé từ hệ thống rạp chiếu phim toàn cầu. Doanh thu hiện tại của phim là 803,2 triệu USD sau 18 ngày trụ rạp.

Trên bảng tổng sắp phim toàn cầu do Box Office Mojo thống kê, Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã soán ngôi quán quân từ The Batman và trở thành tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2022. Doanh thu phòng vé toàn cầu của The Batman, phát hành hồi đầu tháng ba, là 768,5 triệu USD .

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là cuộc đối đầu xuyên qua đa vũ trụ giữa hai siêu anh hùng quyền năng Doctor Strange và Scarlet Witch. Ảnh: Marvel Studios.

Hậu truyện của Doctor Strange (2016) cũng trở thành phim Hollywood có doanh thu cao thứ hai phát hành kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Tác phẩm chỉ đứng sau Spider-Man: No Way Home ( 1,89 tỷ USD ) và xếp trước nhiều bom tấn như No Time to Die ( 774,2 triệu USD ), The Batman và Fast & Furious 9 ( 726,2 triệu USD )…

Cơ cấu doanh thu của Doctor Strange in the Multiverse of Madness tính đến hiện tại là 342,1 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 461,1 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Con số tương đương tỷ lệ khá cân bằng 42,6% và 57,4%.

Tại phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần thứ ba của tháng 5, bộ phim siêu anh hùng với Benedict Cumberbatch trong vai chính đã kiếm thêm 31,6 triệu USD tiền bán vé. Doanh thu phim đã vượt qua tác phẩm vừa ra mắt là Downton Abbey: A New Era ( 16 triệu USD , xếp vị trí á quân).

Trước mắt, bom tấn từ Marvel Studios còn tiếp tục giữ vị trí độc tôn cho tới hết tuần này, khi Top Gun: Maverick trong vai chính được tung ra rạp vào dịp kỷ niệm Lễ chiến sĩ trận vong 2022 tại Mỹ. Bộ phim với Tom Cruise đã nhận nhiều phản hồi tích cực từ các cây bút phê bình ngay trước thời điểm ra rạp.