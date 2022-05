‘Doctor Strange 2’ bị cấm tại Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đã chính thức “cấm cửa” bom tấn siêu anh hùng sắp phát hành của Marvel Studios. Bộ phim là tác phẩm thứ 5 thuộc MCU không thể tiếp cận thị trường tỷ dân.

Từ cuối năm 2021, trên Internet đã rộ lên tranh luận về việc liệu Doctor Strange in the Multiverse of Madness có được phát hành tại thị trường Trung Quốc hay không. Những tháng gần đây, bất chấp việc Disney đẩy mạnh quảng bá cho bom tấn siêu anh hùng trên quy mô toàn thế giới, thông tin về bộ phim tại thị trường Trung Quốc vẫn rất nhỏ giọt.

CBR đưa tin chỉ vài ngày trước thời điểm chính thức khởi chiếu, số phận Doctor Strange in the Multiverse of Madness tại thị trường tỷ dân đã được định đoạt. Bộ phim chính thức bị cấm phổ biến ở đây. Thông tin được phóng viên kiêm nhà phân tích thị trường điện ảnh Trung Quốc Oliver Chen xác nhận trên Twitter cá nhân hôm 29/4.

“Thông tin chính thức. Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã bị cấm chiếu tại Trung Quốc”, Chen thông báo ngắn gọn với người hâm mộ. Chính quyền Trung Quốc vẫn chưa công bố lý do chính thức dẫn đến quyết định cấm phổ biến tác phẩm siêu anh hùng.

Cảnh phim gây tranh cãi của Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dòng chữ trên trụ quảng cáo viết "Đại Kỷ Nguyên Thời báo". Ảnh: Disney.

Multiverse of Madness là bộ phim thứ 5 liên tiếp của Marvel Studios không thể phát hành tại thị trường Trung Quốc. Bốn tác phẩm trước đó lần lượt là Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals và Spider-Man: No Way Home. Trong đó, Shang-Chi và Eternals bị cấm chiếu vì những phát ngôn trong quá khứ của nam chính Lưu Tư Mộ và đạo diễn Chloé Zhao.

Bộ phim riêng thứ hai về nhân vật Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc. Từ trước khi hứng chịu chỉ trích vì hình ảnh không phù hợp, bộ phim cũng chưa thể chốt được lịch phát hành chính thức tại Trung Quốc.

Từ đầu năm 2021, nhà cầm quyền Trung Quốc đã siết chặt quản lý lĩnh vực giải trí truyền thông. Chính quyền Trung Quốc đặt hạn ngạch phim ngoại nhập mỗi năm chỉ là 34 tác phẩm song song đưa ra nhiều chính sách khuyến khích các phim nội địa đề cao chủ nghĩa dân tộc ái quốc. Không chỉ phim Marvel, nhiều bom tấn Hollywood ra mắt trong năm qua cũng gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận thị trường Trung Quốc.