Doanh thu TKV ước đạt 87.000 tỷ đồng trong nửa năm

Kết quả trên giúp TKV hoàn thành gần 52% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ 2022. Dự kiến, tập đoàn này sẽ thu về lợi nhuận khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Theo đó, doanh thu toàn tập đoàn nửa đầu năm 2023 đạt khoảng 87.033 tỷ đồng , hoàn thành gần 52% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ 2022. Tập đoàn dự kiến thu về lợi nhuận khoảng 2.500 tỷ đồng .

Về đầu tư xây dựng cơ bản, trong 6 tháng đầu năm, ước tổng giá trị thực hiện đầu tư tập đoàn và các công ty con đạt 3.700 tỷ đồng , bằng 68% so với kế hoạch.

Về tình hình sản xuất, TKV cho biết trong tháng 6, tập đoàn sản xuất 3,15 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 4,53 triệu tấn; đất bóc 13 triệu m3; đào lò 214.136 m, trong đó đào lò xây dựng cơ bản đạt 536 m.

Sản xuất khoáng sản alumin quy đổi 125.000 tấn; tiêu thụ alumin 146.500 tấn; sản xuất tinh quặng đồng đạt 8.347 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện khoảng 676 triệu kWh; sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ khoảng 6.000 tấn; sản xuất, tiêu thụ amon nitrat lần lượt ở mức 6.500 tấn và 13.000 tấn.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã sản xuất 20 triệu tấn than nguyên khai, đạt 52% kế hoạch năm, giảm 9% so với cùng kỳ. Than sạch thương phẩm đạt 25 triệu tấn; bằng 51,5% kế hoạch và tương đương với mức cùng kỳ.

Trong tháng 7, TKV đặt kế hoạch sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai; 119.000 tấn sản phẩm Alumina; 710 triệu kWh điện; sản xuất thuốc nổ 6.000 tấn, cung ứng 8.800 tấn...

Sang quý III, TKV sẽ chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết mùa mưa bão, phấn đấu sản xuất tiêu thụ các sản phẩm than, khoáng sản, hoá chất, điện thương phẩm ở mức cao nhất để đáp ứng nhu cầu theo hợp đồng đã ký kết.

Mục tiêu 9 tháng đầu năm phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chính tối thiểu 75% kế hoạch cả năm, trừ chỉ tiêu bóc đất và chỉ tiêu sản xuất - tiêu thụ thuốc nổ do giấy phép khai thác dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn chưa được cấp phép.

Theo đó, than nguyên khai sản xuất dự kiến 10 triệu tấn, đạt 77% kế hoạch. Nhập khẩu than 2,8 triệu tấn, đạt 78% kế hoạch; tiêu thụ than 12,2 triệu tấn (than cho hộ điện là 9,85 triệu tấn). Xuất khẩu 390.000 tấn, đạt 43% kế hoạch. Sản xuất điện 2,1 tỷ kWh, đạt 69% kế hoạch.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV cho biết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của TKV trong 6 tháng đầu năm nay vẫn được duy trì ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Đặc biệt, TKV đã thực hiện cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.