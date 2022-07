Doanh thu tiểu thuyết Hàn Quốc tăng vọt nhờ phim chuyển thể

Với thành công của bộ phim truyền hình "Anna" do diễn viên Bae Suzy thủ vai chính, tiểu thuyết gốc "Intimate Stranger" ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Cuốn sách đã vươn lên dẫn đầu danh sách sách bán chạy của các hiệu sách lớn tại Hàn Quốc.

Intimate Stranger (tạm dịch: Người lạ thân mật) của Chung Han-ah mô tả quá trình một tiểu thuyết gia lần theo con đường của một kẻ đánh cắp cuốn tiểu thuyết của mình. Tiểu thuyết Người lạ thân mật từng lọt vào vòng chung khảo của giải thưởng văn học Dong-in năm 2018.

Trong tuần đầu tiên của tháng 7 tại trung tâm sách Kyobo Book, Người lạ thân mật đứng thứ 4 trong hạng mục tiểu thuyết bán chạy nhất. Cuốn sách tăng 40 bậc trong một tuần và lọt vào top 10 cuốn sách bằng tiếng Hàn bán chạy nhất. Trên Yes24, Người lạ thân mật đã giành vị trí đầu tiên tại hạng mục sách điện tử vào tuần thứ hai của tháng 7.

Theo số liệu từ Yes24, doanh thu của Người lạ thân mật bắt đầu tăng đều đặn từ giữa tháng 6, đặc biệt vào tuần thứ tư của tháng 6 khi bộ phim Anna được phát hành trên nền tảng Coupang Play. Doanh thu của tác phẩm tăng 708,3% trong tuần thứ tư của tháng 6 và tăng 40,2% trong tuần đầu tiên của tháng 7.

Về lượng độc giả mua sách, tỷ lệ độc giả nữ cao hơn đáng kể với 8 trong số 10 người mua là phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 40. Trong số đó, độc giả nữ ở độ tuổi 30 chiếm cao nhất với 35,6% theo số liệu Kyobo Book. Tại Yes24, tỷ lệ độc giả nam so với độc giả nữ là khoảng 3:7.

Các nhóm độc giả đặt mua Người lạ thân mật trên Yes24 theo thứ tự là độ tuổi 40 chiếm 47,5%, độ tuổi 30 chiếm 28,6%, độ tuổi 20 chiếm 11,8% và độ tuổi 50 chiếm 9,1%.

Nhà văn Chung Han-ah sinh năm 1982 tại Seoul. Cô tốt nghiệp ngành Văn học Hàn Quốc tại Đại học Konkuk. Chung Han-ah là tác giả của nhiều cuốn sách như Laugh for Me, Annie, Alcohol and Vanilla, Moon Sea, Little Chicago và Intimate Stranger.

Tác giả của Người lạ thân mật từng giành được nhiều giải thưởng như giải thưởng Văn học Đại học Daesan lần thứ 4 với tác phẩm Laugh for Me vào năm 2005, giải thưởng tiểu thuyết Munhakdongne lần thứ 12 với tiểu thuyết Moon Sea vào năm 2007, giải thưởng tiểu thuyết Kim Yong-ik năm 2016 và giải thưởng văn học Kim Seung-ok năm 2020.