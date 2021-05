Doanh thu sàn HNX cao kỷ lục

Trong khi HoSE lãi lớn khi thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, sàn HNX cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2020 cao kỷ lục khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ.

Cùng với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận ròng cao kỷ lục.

Trong năm gần nhất, Sở giao dịch đặt tại Hà Nội này ghi nhận 733 tỷ đồng doanh thu cung cấp dịch vụ, tăng 32% so với năm liền trước, tương đương mức tăng ròng gần 180 tỷ đồng trong năm.

Nhờ việc cải thiện biên lãi gộp từ 83,7% năm liền trước lên 87% năm 2020 mà lợi nhuận gộp HNX thu về trong năm đã tăng 37%, đạt 637 tỷ đồng .

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thu về khoản lợi nhuận trước thuế 499 tỷ đồng , tăng 28%. Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cũng tăng tương ứng, đạt 399 tỷ đồng .

Dù mức tăng này thấp hơn nhiều so với mức tăng 46% của chỉ tiêu lợi nhuận trên sàn HoSE, đây vẫn là kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay của sàn HNX, xét cả về doanh thu và lợi nhuận.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA HNX

Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu column tỷ đồng 431 366 451 474 503 554 733 Lợi nhuận sau thuế column

196 146 199 205 248 311 399

Lý do chính khiến chỉ tiêu lợi nhuận năm vừa qua của HNX tăng thấp hơn doanh thu là do năm 2019 trước đó, Sở giao dịch này có ghi nhận một khoản lợi nhuận khác gần 42 tỷ đồng từ quỹ phát triển khoa học công nghệ chuyển sang phục vụ mục đích kinh doanh. Đến năm 2020, do không còn ghi nhận khoản tiền này nên phần lợi nhuận khác của HNX đã giảm về chỉ còn 120 triệu đồng.

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản cân đối nguồn vốn của HNX đạt 1.356 tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu đã là 1.000 tỷ và 356 tỷ nợ phải trả.

Trước đó, HoSE cũng công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu đạt gần 993 tỷ và lợi nhuận ròng là 553 tỷ đồng , tăng lần lượt 39% và 46% so với năm liền trước.

Trong khi kết quả kinh doanh của HoSE tăng mạnh là nhờ số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán và thanh khoản thị trường tăng mạnh, HNX còn hưởng lợi từ việc thị trường trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ năm 2020.

Cụ thể, theo số liệu của HNX, năm vừa qua đã có tới 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường, trong đó có 2.228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019.

Tổng giá trị phát hành thành công đạt khoảng 403.400 tỷ đồng , chiếm 69% tổng giá trị đăng ký và tăng 36% so với năm 2019.

Trong khi đó, số liệu của SSI Research ghi nhận các doanh nghiệp đã phát hành tổng cộng 455.000 tỷ đồng trái phiếu năm vừa qua, tăng 48%. Hiện quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tăng thêm 40% và tương đương 12% GDP của Việt Nam.

Chiếm đa số giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm qua vẫn là các doanh nghiệp bất động sản với 182.500 tỷ đồng , tương đương 40,1% tổng phát hành toàn thị trường. Đây cũng là nhóm doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều nhất 2 năm qua.

Trong đó, một số doanh nghiệp có lượng phát hành lớn phải kể tới Vinhomes (12.000 tỷ); Novaland (11.644 tỷ); Saigon Glory (10.000 tỷ); Đầu tư Quang Thuận (9.450 tỷ)… Ngoài ra, các doanh nghiệp bất động sản lớn như TNR Holdings, Sun Group, Địa ốc Phú Long… cũng phát hành hàng nghìn tỷ trái phiếu ra thị trường năm qua.