Doanh thu rạp phim Việt giảm sâu dịp Tết Dương lịch 2022

Đại diện các cụm rạp đều kỳ vọng doanh thu khả quan trong ngày đầu năm 2022. Nhưng so với những ngày đầu khởi chiếu, doanh thu "Spider-Man: No Way Home" giảm khá sâu.

Sau hai tháng mở cửa, đồng thời được hâm nóng bởi bom tấn Spider Man: No Way Home, các cụm rạp đều hy vọng dịp Tết Dương lịch 2022, với 3 ngày nghỉ lễ mang lại doanh thu ấn tượng. Những ngày đầu công chiếu, bộ phim của MCU mang về doanh thu cho các cụm rạp khoảng 10 tỷ đồng /ngày. Trái với kỳ vọng, lượng khán giả đến rạp vào dịp lễ thậm chí thấp hơn những ngày trước. Doanh thu ngày lễ thua kém ngày thường Theo Box Office Vietnam, doanh thu các cụm rạp trong ngày 1/1 đạt khoảng 10 tỷ đồng với sự góp mặt của 18 phim. Rừng thế mạng là phim Việt duy nhất ra mắt ở thời điểm này, ghi nhận mức doanh thu khá với 2,2 tỷ đồng . Trao đổi với Zing vào ngày 4/1, đại diện của Lotte và CGV cho biết doanh thu của rạp trong đợt Tết Dương lịch năm nay thấp hơn hẳn so với năm 2021, giảm 40%. Khán giả TP.HCM đến rạp xem phim vào ngày 31/1. Ảnh: Bá Ngọc. Đại diện của Lotte lý giải: "Spider- Man hot nhưng đã ra rạp khá lâu, sức nóng giảm bớt. No Time To Die mới công chiếu nhưng là phim cũ so với thế giới. Do đó, khán giả cũng không còn hào hứng. Rừng thế mạng là bộ phim Việt được làm chỉn chu, hấp dẫn nhưng chưa bứt phá như Tiệc trăng máu hay Bố già trước đây. Không có một bộ phim đủ sức lôi kéo khán giả, đó là nguyên nhân doanh thu rạp giảm trong dịp lễ vừa qua". Theo đại diện Lotte, Rừng thế mạng ghi nhận doanh thu khả quan, đứng thứ hai phòng chiếu sau Spider-Man, vượt ngoài dự đoán của nhà rạp. Tuy nhiên con số 7- 8 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu, thắng No Time To Die cũng chưa đủ để nhà sản xuất có lãi. Bên cạnh việc thiếu bộ phim mới đủ sức lôi kéo khán giả, đại diện Lotte cho rằng doanh thu giảm còn do số lượng rạp mở chưa đầy đủ. Một số cụm rạp tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hải Dương đồng loạt đóng trong dịp lễ. Rạp tại các thành phố lớn như Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng cũng chưa mở cửa. "Rạp ở Bắc Ninh được dự đoán đông khách nhưng đã phải đóng cửa 2 tuần. Hiện nay, mới có khoảng 60-65% rạp phim mở cửa. Trong số mở, công suất chỉ đạt 50% do đảm bảo giãn cách. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu", đại diện của Lotte nói thêm. Số lượng rạp mở chưa nhiều cũng là lý do khiến nhiều phim Việt dời lịch chiếu, chấp nhận ra mắt muộn hơn so với dự kiến như Bẫy ngọt ngào, Thanh Sói, Người lắng nghe: Lời thì thầm. Kỳ vọng doanh thu phim Tết nhờ Thu Trang, Lan Ngọc Doanh thu ảm đạm vào dịp Tết Dương lịch khiến các nhà rạp lo lắng cho Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nếu so với dịp Tết 2021, phải đóng cửa thì tình hình năm nay vẫn tươi sáng hơn. Bộ phim 1990 của Lan Ngọc sẽ công chiếu vào dịp Tết 2022. "Chỉ cần rạp mở cửa, chúng tôi phải xoay và thích nghi với tình hình mới. Có thể vào dịp Tết 2022, tổng số rạp mở tăng lên 70-75%", người này nói. Đại diện Lotte cho biết hiện có ba phim Việt công chiếu vào dịp này gồm 1990, Chìa khóa trăm tỷ và Trạng Tí. Trong đó, Trạng Tí của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã được ra mắt từ trước dịch - tháng 5/2021. Người đại diện đánh giá 1990 và Chìa khóa trăm tỷ sẽ thu hút khán giả vì hai phim đều có tên tuổi bảo chứng phòng vé như Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Lan Ngọc. "Thu Trang, Kiều Minh Tuấn từng tạo nên những bộ phim có doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Lan Ngọc cùng Trấn Thành giúp Cua lại vợ bầu có doanh thu ấn tượng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng khán giả ủng hộ", người đại diện chia sẻ. Khán giả TP.HCM đổ bộ rạp phim nhờ 'Spider-Man: No Way Home' 90% khán giả ở TP.HCM đến rạp chọn xem "Spider-Man: No Way Home". Bộ phim ra mắt tại Việt Nam cùng thời điểm thế giới.

Bích Hằng