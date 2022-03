Doanh thu rạp phim đầu tháng 3 giảm sâu

Trái với không khí tấp nập cùng doanh thu khả quan của các rạp chiếu trong tháng 2, con số ghi nhận ở đầu tháng 3 thấp hơn hẳn.

Đầu tháng 3, các cụm rạp kỳ vọng sự ra mắt của The Batman tiếp tục tạo cú hích phòng vé. Bộ phim của Robert Pattinson đã thu 40 triệu USD từ tiền bán vé trước ở thị trường quốc tế. Tác phẩm cũng nhận phản hồi tích cực về chất lượng.

Bom tấn The Batman không cứu được rạp tháng 3

Trước đó, trong tháng 2, rạp phim ghi nhận những con số khả quan về doanh thu các phim Việt. Chẳng hạn Bẫy ngọt ngào gần đạt 90 tỷ đồng , Chìa khóa trăm tỷ thu 67 tỷ đồng , Chuyện ma gần nhà với gần 64 tỷ đồng . Đây đều là các tác phẩm không xuất sắc, còn nhiều hạn chế. Vì vậy, những con số trên tạo được niềm tin với nhà sản xuất, phát hành.

Bẫy ngọt ngào của Minh Hằng dẫn đầu doanh thu phòng vé.

Cùng với sự xuất hiện của bom tấn Hollywood, nhiều nhà sản xuất, phát hành Việt cũng thông báo ra mắt phim mới. Trong tháng 3 ghi nhận có 4 tác phẩm nội địa được công chiếu, bao gồm Người lắng nghe: Lời thì thầm, Mến gái miền Tây, 578: Phát đạn của kẻ điên, Bóng đè.

Hiện tại, chỉ có Người lắng nghe: Lời thì thầm đã công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt phim thu được con số khiêm tốn - hơn 2,7 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, doanh thu của Batman cũng không cao như kỳ vọng. Theo số liệu từ Box Office, sau một tuần công chiếu, bom tấn Hollywood chỉ thu hơn 40 tỷ đồng . Trung bình mỗi ngày tác phẩm này đạt hơn 5 tỷ đồng . Con số này thấp hơn nhiều so với doanh thu của Spiderman: No Way Home, khoảng hơn 10 tỷ/ngày.

Số lượng khán giả đến rạp phim trong tháng 3 giảm do thiếu phim hay.

Hiện tại, doanh thu của Batman đạt khoảng hơn 3 tỷ đồng /ngày. Còn lại 19 bộ phim đang trụ rạp khác chỉ thu được con số khiêm tốn từ vài trăm nghìn đến vài trăm triệu đồng. Do đó, tổng doanh thu rạp phim mỗi ngày thu được chưa đến 5 tỷ đồng .

Tháng 4 rạp mới có thể khởi sắc

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV, cho rằng tháng 3 như nốt trầm của các cụm rạp phim. Hiện tại, số lượng khách đến rạp xem phim đạt khoảng 30% so với thời điểm trước.

Theo ông, doanh thu rạp phim đầu tháng 3 giảm có nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố dịch bệnh tác động tiêu cực nhất.

"Chủng Omicron lây nhanh khiến người dân e ngại ra đường. Số lượng các ca nhiễm liên tục tăng ở TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, thời gian này rạp cũng không có nhiều phim hay. Batman không phải là phim đại chúng. Ai là fan của thể loại này mới xem phim. Và quan trọng nhất vẫn là có phim hay để thu hút khán giả tới rạp. Nếu có phim hay, khán giả sẽ tìm mọi cách đi xem".

Minh Tú trong buổi ra mắt phim Người tình.

Vì vậy, ông cho rằng nửa cuối tháng 3 với sự góp mặt của 3 phim Việt nhiều khả năng doanh thu rạp phim tiếp tục ảm đạm. Bởi Mến gái miền Tây, 578: Phát đạn của kẻ điên, Bóng đè đều không phải những bộ phim được trông đợi.

Đại diện của CGV dự đoán đến tháng 4, rạp phim mới có thể khởi sắc. Thời điểm đó có các phim Việt lớn ra mắt như Thanh sói, Em và Trịnh, Nghề siêu dễ. Đây đều là những tác phẩm có đầu tư lớn, được tạo nên bởi ê-kíp chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.

Ông nhìn nhận phim Việt hiện được khán giả ủng hộ. Lượng khán giả ở các tỉnh chủ yếu chọn xem phim Việt. Do đó, nếu phim tốt, doanh thu chắc chắn khả quan.

Theo đại diện của CGV hiện tại, các nhà phát hành phim Việt ra mắt phim với tâm thế xây dựng lại thị trường, tạo lại thói quen ra rạp xem phim của khán giả và không kỳ vọng thắng doanh thu.

"Chỉ khi khán giả có thói quen ra rạp xem phim, sau đó mới tính tiếp được. Dù thế nào, chúng tôi cũng có niềm tin vì khán giả ủng hộ phim Việt ngày càng nhiều hơn", ông nói.

Ngoài doanh thu rạp sụt giảm, ông Hải cho biết thêm rạp phim đang gặp khó khăn về mặt nhân sự. "Rạp mới mở lại nên khó tuyển nhân viên. Bên cạnh đó, nhân viên bị F0 nên đôi khi rạp bị thiếu nhân sự", ông nói.