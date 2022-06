Doanh thu phòng vé Trung Quốc thấp nhất 10 năm qua

Các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều bộ phim phải dời lịch chiếu, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Ngày 8/6, SCMP đưa tin doanh thu phòng vé của Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ Tết Đoan Ngọ kém khả quan trong bối cảnh nước này tăng cường các hoạt động để kiểm soát dịch Covid-19.

Theo thống kê của trang bán vé Maoyan, doanh thu trong 3 ngày nghỉ lễ (ngày 3-5/6) đạt 178 triệu NDT ( 26,7 triệu USD ). Đây là con số thấp kỷ lục trong 10 năm qua, đặc biệt là so sánh với doanh thu 251 triệu NDT vào năm 2013, trong khi số lượng rạp chiếu phim chỉ bằng 80% hiện tại.

Rạp chiếu phim của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn do Covid-19. Ảnh: AFP.

"Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu phòng vé đến từ việc thời gian mở rạp chiếu, lịch phát hành phim mới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19", nhà phê bình phim Han Siqi phân tích.

Ông Yu Sikun, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu LeadLeo cũng chung quan điểm. Người này cho biết ba bộ phim dẫn đầu doanh thu trong kỳ nghỉ lễ năm nay là tác phẩm hài lãng mạn My Blue Summer, phim hoạt hình Mỹ The Bad Guys và phim hoạt hình Nhật Bản Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021. Tuy nhiên, những tác phẩm này ít phổ biến hơn nhiều so với Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (chiếu trong kỳ nghỉ năm 2017) và Jurassic World: Fallen Kingdom - chiếu vào năm 2018.

Theo số liệu từ SWS Research, một nửa số công ty truyền hình và điện ảnh đại chúng của Trung Quốc, bao gồm Huayi Brothers Media Corp và Beijing Enlight Media Co lỗ khoảng 1,3 tỷ NDT vào năm 2021. Đặc biệt, Huayi - công ty đã đầu tư sản xuất các bộ phim có doanh thu cao như Hi, Mom và The Eight Hundred, báo cáo doanh thu giảm 6,73% so với năm 2020.

Ngoài ra, điện ảnh Trung Quốc còn đối mặt với thách thức khi khán giả ngày càng có xu hướng thích xem phim trên các nền tảng trực tuyến.

Ông Yu Sikun của LeadLeo cho biết các rạp chiếu phim ở xứ tỷ dân đang nỗ lực để chống lại tác động từ đại dịch Covid-19. "Nhà rạp đang thực hiện nhiều hoạt động bán online để dễ dàng thu hồi vốn và tiết kiệm chi phí lao động. Họ cũng kéo dài thời gian chiếu để tạo điều kiện cho khán giả được trực tiếp xem phim trên màn ảnh rộng", nhà phân tích chia sẻ.