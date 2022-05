Doanh thu phòng vé Trung Quốc giảm 94%

Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt các thành phố để phòng chống đại dịch, điều này ảnh hưởng lớn tới doanh thu phòng vé.

Ngày 1/5, theo thống kê của trang bán vé Maoyan, tổng doanh thu phòng vé trong đợt nghỉ kéo dài từ 30/4-4/5 tại Trung Quốc đạt 100 triệu NDT ( 15 triệu USD ).

Theo SCMP, cũng trong đợt nghỉ lễ 1/5 năm 2021, doanh thu phòng vé Trung Quốc lên tới 1,7 tỷ NDT. Như vậy, doanh thu năm nay giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu bán hàng tự động năm 2021 là 440 triệu NDT, nhưng năm nay chỉ còn 21 triệu NDT.

Dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc, doanh thu phòng vé thường tăng mạnh, là khoảng thời gian các nhà làm phim tung ra những bom tấn chất lượng cao, kinh phí sản xuất lớn. Nhưng dịp nghỉ lễ Lao động năm nay đã trở thành "kỳ nghỉ có doanh thu phòng vé thấp nhất" trong vòng 10 năm trở lại đây.

Trong đó, ba bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu hiện tại, có doanh thu khiêm tốn như Tôi rất ghét yêu xa (Stay With Me) đạt 54 triệu NDT, The Bad Guys đạt 24 triệu NDT và Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore đạt 13 triệu NDT.

Kể cả những phim đứng đầu phòng vé tại Trung Quốc cũng có doanh thu ảm đạm.

Dữ liệu từ công ty văn hóa Top Century cho biết hơn 50% số rạp chiếu khắp Trung Quốc đã tạm ngừng hoạt động. Các rạp chiếu còn lại cũng đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa, họ chỉ có thể hoạt động với năng suất khoảng 50% kể từ tháng Ba.

Dưới tác động của làn sóng đại dịch, Trung Quốc đóng cửa hoặc kiểm tra nghiêm ngặt hoạt động của người dân tại nhiều thành phố. Theo Nomura, ước tính có 46 thành phố ở Trung Quốc đang trong tình trạng đóng cửa toàn bộ hoặc một phần, ảnh hưởng tới 343 triệu người.

Tại Thượng Hải, chính phủ Trung Quốc áp dụng lệnh phong tỏa từ ngày 1/4 và chưa có khung thời gian rõ ràng để dỡ bỏ. Tại Bắc Kinh, người dân sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng kết quả xét nghiệm Covid-19 mỗi khi tới các nơi đông người, điều này cản trở nhu cầu tới rạp thưởng thức phim của công chúng.

Nhà sáng lập nền tảng cho các nhà làm phim và đầu tư Zhu Yuqing chia sẻ: "Những bất ổn của đại dịch đã tác động tiêu cực tới ngành công nghiệp phim ảnh. Hiện tại, ưu tiên của các cơ quan quản lý bây giờ là làm sao để cứu ngành và khôi phục niềm tin của các nhà làm phim, những người đầu tư đối với điện ảnh".