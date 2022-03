Doanh thu phòng vé Trung Quốc chạm đáy

Dù là tác phẩm ăn khách nhất hiện tại, "Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều" của Ngô Kinh vẫn không thể cứu nổi doanh thu phòng vé Trung Quốc ngày càng ảm đạm.

Theo Variety, doanh thu phòng vé Trung Quốc tuột xuống con số thấp nhất từ đầu năm 2022 đến nay. Nguyên nhân bởi thị trường thiếu phim mới, những quy định an toàn được siết chặt do số ca mắc Covid-19 gia tăng.

Dữ liệu từ công ty Artisan Gateway cho hay doanh thu rạp chiếu toàn quốc từ ngày 11 đến 13/3 chỉ đạt 19,2 triệu USD - con số quá thấp đối với thị trường dẫn đầu thế giới như Trung Quốc.

Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều vẫn giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng trong tuần thứ 6 liên tiếp. Tác phẩm của Ngô Kinh chỉ thu thêm 4,6 triệu USD và không đủ để vực dậy hệ thống phòng vé cả nước.

Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ là hai diễn viên của phim Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều. Ảnh: Sohu.

Những ngày gần đây chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm nCoV, gây trở ngại lớn cho thị trường phim ảnh Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến cũng như các tâm dịch Cát Lâm và Trường Xuân. Theo Variety, một số rạp chiếu ở Thượng Hải và Thâm Quyến đã đóng cửa vĩnh viễn.

Vào ngày 13/3, các nhà chức trách báo cáo tổng cộng 3.100 trường hợp mới lây nhiễm tại địa phương. Đây là số ca mắc hàng ngày cao nhất ở Trung Quốc trong hai năm.

Trung Quốc đang thực hiện chính sách "Zero Covid-19", bao gồm đóng cửa các biên giới, hạn chế mọi hoạt động và tiêm chủng hàng loạt. Quốc gia châu Á ghi nhận 116.000 ca nhiễm từ đợt dịch bùng phát đầu năm 2020, 4.635 ca tử vong. Khoảng 1,24 tỷ người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Một yếu tố khác khiến doanh thu phòng vé sụt giảm đáng kể là thiếu các bộ phim mới, kinh phí lớn. Do You Love Me As I Love You? - phim thuộc thể loại lãng mạn do Đài Loan sản xuất - được ghi nhận là tác phẩm nổi bật hiếm hoi phát hành.

Về nếu hệ thống rạp không bị đóng cửa trên diện rộng, thì đến ngày 18/3, đông đảo khán giả xứ Trung có thể thưởng thức cuộc phiêu lưu mới của Người Dơi trong The Batman.