Doanh thu phòng vé toàn cầu ước tính vượt 33 tỷ USD trong năm 2022

Gower Street Analytics đưa dự báo thị trường điện ảnh toàn cầu có thể thu về 33,2 tỷ USD trong năm 2022 với Bắc Mỹ vươn trở lại vị trí dẫn đầu.

Theo Deadline, công ty phân tích dữ liệu thị trường điện ảnh Gower Street Analytics mới đây đã công bố dự báo triển vọng doanh thu phòng vé toàn cầu năm 2022. Theo tính toán của doanh nghiệp này, trong năm tới, phòng vé trên khắp thế giới có thể thu về khoảng 33,2 tỷ USD .

Hôm 11/12, Gower Street đưa dự báo tổng doanh thu phòng vé toàn cầu trong năm 2021 sẽ cán mốc 19,2 tỷ USD - tăng 75% so với năm 2020. Công ty này cũng nhận định phải tới năm 2023 hoặc muộn hơn thị trường điện ảnh thế giới mới có thể hồi phục bằng thời điểm trước đại dịch với hơn 40 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Cuộc đua giữa Bắc Mỹ và Trung Quốc

Theo các chuyên gia tại Gower Street, trong năm 2022, khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất được kỳ vọng là Bắc Mỹ. Thị trường điện ảnh Bắc Mỹ dự kiến cán mốc 4,4 tỷ USD doanh thu trong năm 2021. Con số sẽ nâng lên 9,2 tỷ USD trong năm 2022.

Theo đúng lộ trình này, Bắc Mỹ sẽ đoạt lại vị trí thị trường điện ảnh số một thế giới từ tay Trung Quốc trong năm tới. Sau hai năm 2020 và 2021 liên tiếp đứng đầu thế giới, trong năm 2022, phòng vé Trung Quốc được dự báo đạt doanh thu 8,2 tỷ USD . Năm 2021, thị trường điện ảnh Trung Quốc đã cán mốc 7,1 tỷ USD doanh thu phòng vé - tăng 128% so với năm 2020. Tuy nhiên con số này vẫn chưa đuổi kịp thành tích của năm 2019.

Deadline đánh giá việc đưa ra dự báo chính xác cho thị trường điện ảnh Trung Quốc là không dễ dàng. Một phần bởi thông tin về các phim Trung Quốc không được công bố rộng rãi bên ngoài lãnh thổ quốc gia tỷ dân. Mặt khác, trong nửa cuối năm nay, việc phát hành nhiều tựa phim bom tấn Hollywood tại Trung Quốc đã trở nên khá nghặt nghèo.

Thị trường sớm sôi động trở lại

Doanh thu thị trường điện ảnh thế giới hứa hẹn có nhiều biến động trong hai tuần cuối năm khi nhiều tác phẩm kinh phí lớn được tung ra liên tiếp trong mùa lễ hội. Từ 17/12, bom tấn siêu anh hùng Spider-Man: No Way Home của Sony Pictures và Marvel Studios hợp tác sản xuất chính thức ra rạp. Các chuyên gia dự đoán phim thu ít nhất 290 triệu USD từ phòng vé toàn cầu sau ba ngày phát hành.

Spider-Man: No Way Home đã chiếu sớm từ ngày 15/12 tại Hàn Quốc, Anh, Pháp, Nga, Mexico, Italy và nhận nhiều phản hồi tích cực. Ảnh: Sony.

Ngay sau No Way Home, The Matrix Resurrections và phim hoạt hình Sing 2 cũng được tung ra rạp. Hai tác phẩm, lần lượt do Warner Bros. và Universal Pictures phát hành, là các phần hậu truyện được mong chờ của hai thương hiệu ăn khách The Matrix và Sing.

Năm 2022, lịch phát hành phim của Hollywood dày đặc các tác phẩm kinh phí lớn, từ thể loại siêu anh hùng, hành động giật gân đến khoa học viễn tưởng. Có thể điểm nhanh những cái tên đáng chú ý như Aquaman and the Lost Kingdom, The Batman, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Top Gun: Maverick, Mission: Impossible 7, Jurassic World: Dominion, Avatar 2…

Cuộc cạnh tranh giữa loạt phim bom tấn trong năm 2022 cũng đồng nghĩa khoản lợi nhuận khổng lồ đổ về từ các phòng vé. Tuy nhiên, kỳ vọng về doanh thu cũng đi kèm một điều kiện tiên quyết - tình hình đại dịch Covid-19 không tiếp tục diễn biến phức tạp.