Doanh thu ngành khách sạn giảm 70%

Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu phòng khách sạn tại Việt Nam giảm 70% so với năm trước, mức giá thuê phòng giảm 40% so với đầu năm 2020.

Theo Savills Việt Nam, 11 tháng vừa qua là thời gian khó khăn với thị trường khách sạn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Công suất thuê phòng và mức giá phòng trung bình ngày (ADR) giảm mạnh, doanh thu giảm hơn một nửa.

Riêng tại Việt Nam, doanh thu phòng giảm khoảng 70% so với năm trước tính trong 11 tháng. Chỉ số ADR trong 10 tháng giảm hơn 25% so với cùng kỳ và giảm 40% so với đầu năm.

Tại TP.HCM, công suất phòng hiện tại dưới mức 20%, thấp hơn hầu hết thành phố khác của châu Á, giảm mạnh so với mức 72% năm 2019.

Còn tại Hà Nội, trong 2 tháng vừa qua, công suất thuê phòng đạt gần 35% nhờ các doanh nghiệp địa phương đang dần phục hồi các hoạt động kinh doanh, nhu cầu lưu trú dài hạn tăng lên cũng như các cơ sở lưu trú đăng ký cung cấp dịch vụ cách ly.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng dù có một số cải thiện đáng kể về doanh thu các khách sạn nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, toàn thị trường sẽ khó vượt qua ngưỡng công suất 25%. Riêng một số khu nghỉ dưỡng lân cận các thành phố lớn có thể cao hơn trung bình thị trường khoảng 10 - 15 điểm phần trăm.

Một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) áp dụng chương trình giảm giá lên đến 60%. Ảnh: Chí Hùng.

Ông nhận định các điểm đến ven biển ghi nhận dấu hiệu phục hồi từ tháng 5 với lượng khách tốt và lượng đặt phòng tăng, tuy nhiên, việc tái bùng phát dịch ở Đà Nẵng đã ảnh hưởng nặng nề đến mùa du lịch cao điểm của khu vực này.

Theo khảo sát của Zing, tại Đà Nẵng có khoảng 250-260 khách sạn, biệt thự đang được các chủ sở hữu rao bán, chiếm 24,7% tổng số khách sạn trên địa bàn TP. Đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết vì không có khách, nguồn vốn cạn dần nên các chủ sở hữu phải rao bán khách sạn để trả nợ ngân hàng, giảm thua lỗ.

Trong khi đó, quý III vừa qua, hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ tại khu trung tâm sầm uất của TP.HCM được sang nhượng với giá từ chục tỷ đồng đến hàng nghìn tỷ đồng. Giá rao bán khách sạn tại các quận trung tâm như quận 1, quận 3, Phú Nhuận dao động trong khoảng 20- 30 tỷ đồng , giá sang nhượng từ 60-90 triệu đồng (không tính tiền thuê và tiền cọc mặt bằng).

Đại diện Savills cho rằng thị trường phục hồi khá chậm, chỉ thực sự tăng vào cuối tuần và các ngày trong tuần còn khá thấp. Các khách sạn đều tập trung cắt giảm chi phí để có thể đạt điểm hòa vốn hoạt động, chỉ một số ít có kết quả khả quan cho năm nay.

Theo chuyên gia bất động sản Phan Xuân Cần, các khách sạn 4 và 5 sao đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá lên đến 70% để thu hút khách. Mặc dù có nguồn du khách nội địa, giới phân tích đáng giá nguồn cầu này không thật sự ổn định do chỉ tăng vào các dịp cuối tuần. Trong khi đó, nhóm khách phục vụ chính là doanh nhân, chuyên gia và khách du lịch quốc tế vẫn thiếu hụt.

Tuy nhiên, các chuyên gia kỳ vọng năm 2021, ngành khách sạn có khả năng phục hồi chủ yếu trong quý III và IV, khi các hạn chế đi lại được nới lỏng, thị trường du lịch được hồi phục.