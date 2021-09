Doanh thu Kido tiếp tục tăng trong tháng 7-8

Lãnh đạo Kido cho biết doanh thu tháng 7 và 8 đạt lần lượt 859 tỷ và 890 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sáng 20/9, Tập đoàn Kido (KDC) thông qua việc chia thưởng cổ phiếu 10% cho cổ đông hiện hữu. Khối lượng phát hành tương ứng là gần 22,9 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn được lấy từ nguồn cổ phiếu quỹ theo quy định. Kido có tổng cộng gần 51 triệu cổ phiếu quỹ, do đó khi chia thưởng xong, lượng cổ phiếu quỹ còn lại là khoảng hơn 28,1 triệu đơn vị. Vốn điều lệ công ty không thay đổi.

Trong các năm gần đây, Kido thường xuyên chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Lần gần đây nhất tập đoàn thực hiện phương án thưởng cổ phiếu là vào năm 2014 với tỷ lệ 20%.

Năm 2021, cổ đông công ty thông qua kế hoạch doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng , lần lượt tăng 39% và 92% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức theo đó dự kiến duy trì ở mức 16%.

Diễn biến kinh doanh trong nửa đầu năm tương đối tích cực khi doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và đạt 43% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng , tăng 163% so với cùng kỳ và chỉ thấp hơn mức lãi đột biến bán niên 2017 do chuyển nhượng mảng bánh kẹo.

Nguồn thu của tập đoàn hiện chủ yếu đến từ sản phẩm kem và sữa chua của Kido Foods, các sản phẩm dầu ăn mang thương hiệu của Vocarimex, Dầu Tương An và Kido Nhà Bè. Tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 13.600 tỷ đồng .

LỢI NHUẬN BÁN NIÊN TẬP ĐOÀN KIDO

Nhãn 6T/2016 6T/2017 6T/2018 6T/2019 6T/2020 6T/2021 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 141 407 48 114 133 351

Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Xuân Liễu cho biết đại dịch Covid-19 có tác động toàn cầu và Kido cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi mảng dầu ăn hiện nay phải nhập khẩu 100% nguyên liệu từ nước ngoài.

Lãnh đạo Kido cho biết đã kết hợp với đối tác có nguồn lực mạnh nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của đơn hàng. Về sản xuất, doanh nghiệp cũng thực hiện "3 tại chỗ" để đảm bảo chỗ ăn ở, tiêm vaccine theo lịch y tế.

Ngoài ra Kido còn tham gia chương trình bình ổn giá cùng Chính phủ để đảm bảo không đứt gãy nguồn hàng. Do nguồn hàng không bị gãy đứt nên doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ chủng loại sản phẩm tại các thị trường.

Bà Liễu khẳng định công ty đã tận dụng và điều chỉnh kênh phân phối trong giai đoạn dịch bệnh để đảm bảo bán được đến tay người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng lên kịch bản và thực hiện theo giải pháp đã đặt ra từ đầu nên kết quả 6 tháng đầu năm đều đạt được mục tiêu đề ra.

Về ngành hàng, bà cho biết hiện dầu ăn vẫn chiếm tỷ trọng 83% doanh thu, trong khi ngành kem là 14% và còn lại các nhóm sản phẩm khác. Tập đoàn sẽ xây dựng dầu ăn thành ngành bền vững trong hệ sinh thái nhờ sự am hiểu của thị trường.

Chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh, lãnh đạo Kido thông tin doanh thu trong tháng 7 tiếp tục tăng 18,7% lên 859 tỷ đồng . Doanh thu tháng 8 tăng trưởng 18% đạt khoảng 890 tỷ đồng . Đây là số liệu chưa kiểm toán.

Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên nói thêm tập đoàn đã mắt thương hiệu Chuk Chuk về bán sản phẩm cao cấp trong tháng 6. Tuy nhiên đại dịch bùng phát nên khó có thể mở cửa hàng.

“Tuy nhiên, TP.HCM có chủ trương từ đầu tháng 10 sẽ giảm dần giãn cách để các cửa hàng dần mở trở lại. Theo kế hoạch thì 22/9 thì chuỗi Chuk Chuk sẽ mở bán thêm các địa điểm offline và cả trên các ứng dụng như Now, Grab; đồng thời công ty cũng xây dựng đội ngũ shipper riêng để chuyển hàng trực tiếp", bà cho biết.

"Chúng tôi hy vọng đến cuối năm sẽ mở bán thêm các mặt hàng mới như bánh tươi, khoai tây để phục vụ khách hàng nhằm tăng thêm doanh thu và hiệu quả”, CEO Kido nói.