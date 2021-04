Doanh thu của PNJ cao kỷ lục

Doanh thu quý I của PNJ ước tính vượt 7.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2021 tổ chức sáng 17/4, Tổng giám đốc PNJ Lê Trí Thông chia sẻ doanh thu quý I của công ty tăng 43% so với cùng kỳ 2020, đạt khoảng 7.150 tỷ đồng . Đây là mức doanh thu trong một quý cao nhất trong lịch sử công ty. Lợi nhuận sau thuế ước tính tăng 27%, đạt hơn 500 tỷ đồng .

Nếu so với quý I/2019 là thời điểm trước dịch, doanh số của PNJ tăng khoảng 30%. Ông Thông cũng cho hay công ty phá nhiều kỷ lục về doanh số trong ngày thần tài, 8/3 trong quý I.

Trả lời Zing về nguyên nhân tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tăng doanh thu, CEO PNJ cho biết doanh số vàng miếng của công ty tăng vọt trong quý I nhưng đây không phải là sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Thêm vào đó, giá vàng từ đầu năm đến nay cũng có xu hướng giảm.

Năm 2021, PNJ đặt mục tiêu doanh thu thuần 21.006 tỷ đồng , tăng 20% so với kết quả 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.230 tỷ, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ cổ tức giữ nguyên ở mức 20%. So với kế hoạch năm, PNJ hoàn thành 34% mục tiêu doanh thu và hơn 40% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ sau 1/4 thời gian.

Ông Thông nhấn mạnh trong bối cảnh thị trường chung đi xuống và nhiều doanh nghiệp trong ngành phải thu hẹp hoạt động, thậm chí dừng kinh doanh, doanh số của PNJ vẫn tăng đồng nghĩa với việc công ty lấy được thêm đáng kể thị phần.

Song song với tăng trưởng kết quả kinh doanh, cổ phiếu của PNJ cũng đã tăng vượt mốc trước dịch, hiện ở vùng giá 90.900 đồng. “Tôi tin tưởng giá trị thật của PNJ sẽ còn cao hơn nữa”, ông Thông nói với cổ đông.

Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung phát biểu tại đại hội thường niên sáng 17/4. Ảnh: Việt Đức.

Tuy nhiên, CEO PNJ đánh giá tình hình thị trường năm nay dù thuận lợi hơn 2020 nhưng vẫn còn những yếu tố bất định. Do đó, công ty vẫn cẩn trọng, chuẩn bị kịch bản cho những tình huống phức tạp và tranh thủ thời cơ tăng tốc nhanh nhất khi thị trường thuận lợi.

Động lực tăng trưởng của PNJ theo ông Thông vẫn còn lớn và tập trung ở nhóm khách hàng trẻ tại các đô thị lớn. Công ty đã tung ra dòng sản phẩm riêng cho phân khúc này và đạt kết quả tăng trưởng ban đầu tốt. Các thành phố nhỏ hơn hay khu vực nông thôn cũng là những khu vực còn dư địa cho công ty.

Đại hội cổ đông PNJ cũng thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu, tương đương 6,6% cổ phần công ty. Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung cho biết số tiền thu về từ đợt phát hành này có thể đạt 1.500 tỷ.

“Chiến lược 5 năm tới của PNJ là tăng tốc và phải cần vốn nhưng không thể sử dụng vốn ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn. Phần tiền từ phát hành riêng lẻ sẽ được sử dụng trong 2-3 năm để mở rộng chuỗi bán lẻ, đầu tư sản xuất, chuyển đổi số”, bà Dung thông tin với cổ đông.

Bà Dung khẳng định không phải công ty nào cũng có thể làm chủ cả khâu sáng tạo, sản xuất và phân phối như PNJ. Nhờ đầu tư vào sản xuất, nên năm 2020 công ty có thể tự chế tác các sản phẩm kỹ thuật cao khi hoạt động nhập khẩu khó khăn, qua đó đảm bảo nguồn hàng và tiết kiệm chi phí thuế nhập khẩu.