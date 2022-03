Doanh thu chiếu sớm của ‘The Batman’ vượt nhiều phim siêu anh hùng

“The Batman” đã thu 26,9 triệu USD từ các suất chiếu sớm tại phòng vé toàn cầu. Thành tích vượt xa nhiều bom tấn siêu anh hùng cùng phát hành trong đại dịch.

The Hollywood Reporter đưa tin tại Bắc Mỹ, bom tấn siêu anh hùng The Batman đã gặt hái doanh thu sớm ấn tượng 21,6 triệu USD . Đây là số tiền kiếm được từ suất chiếu giới hạn ngày 1/3 và 2/3 ở định dạng IMAX dành riêng cho người hâm mộ cùng các suất chiếu sớm đại trà vào tối 3/3.

Tại thị trường quốc tế, bộ phim của đạo diễn Matt Reeves cũng thu 5,3 triệu USD từ các suất chiếu sớm. Tổng cộng, trước thời điểm chính thức phát hành tại Bắc Mỹ, The Batman đã bỏ túi 26,9 triệu USD . Trong ba ngày tới, phim được dự đoán thu hơn 200 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

The Batman khám phá chân dung Bruce Wayne/Batman sau hai năm hành hiệp, giàu yếu tố trinh thám, giật gân thay vì yếu tố giải trí thường thấy trong phim siêu anh hùng. Ảnh: Warner Bros.

Hiện tại, ở Bắc Mỹ, The Batman đã trở thành bộ phim có doanh thu chiếu sớm cao thứ hai trong đại dịch, chỉ xếp sau Spider-Man: No Way Home ( 50 triệu USD ). Thành tích của The Batman bỏ xa doanh thu chiếu sớm nhiều phim siêu anh hùng khác phát hành trong năm 2021 như Black Widow ( 13,2 triệu USD ), Venom: Let There Be Carnage ( 11,6 triệu USD ), Eternals ( 9,5 triệu USD ) và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ( 8,8 triệu USD ).

Doanh thu chiếu sớm của The Batman cũng cao hơn thành tích của Joker khi phát hành tại rạp hồi 2019. Bộ phim của đạo diễn Todd Phillips thu 13,3 triệu USD từ các suất chiếu sớm. The Batman và Joker đều là các bộ phim chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng DC nhưng nằm ngoài vũ trụ điện ảnh DCEU. Kinh phí sản xuất của Joker vào khoảng 55 triệu USD trong khi The Batman cao gần gấp 4 lần, ở mức 200 triệu USD .

The Batman được kỳ vọng là tác phẩm hút khách cho rạp chiếu phim toàn cầu sau hai tháng đầu năm yên ắng. Từ ngày 3/3, bom tấn siêu anh hùng với Robert Pattinson trong vai chính đã chiếu sớm tại 47 thị trường ngoại Bắc Mỹ. Tác phẩm nhận phản hồi tích cực từ cả khán giả và giới phê bình điện ảnh.

The Batman là bom tấn kinh phí lớn đầu tiên được Warner Bros. phát hành độc quyền tại rạp kể từ tháng 12/2020. Phim quy tụ dàn diễn viên chính gồm nhiều gương mặt với tài năng diễn xuất được đánh giá cao như Andy Serkis, Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright và Colin Farrell. Tác phẩm có độ dài 176 phút, xoay quanh hành khám phá chân tướng một vụ sát nhân liên hoàn của “thám tử lừng danh” Batman.