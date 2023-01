Doanh thu 'Avatar' 2 cán mốc 1,5 tỷ USD

Bom tấn của James Cameron xác lập kỷ lục phòng vé mới, thống trị rạp Việt đầu năm 2023 cùng các phim ngoại khác. Trong khi đó, bộ đôi phim Việt chịu cảnh lép vế thảm hại.

"Avatar 2" cán mốc 1,5 tỷ USD.

Trưa ngày 6/1 (giờ địa phương), doanh thu của bộ phim Avatar: The Way of Water chính thức vượt mốc 1,5 tỷ USD .

Chỉ sau khoảng 3 tuần công chiếu, bom tấn này hiện thu về 1,517 tỷ USD (theo đơn vị quan sát phòng vé Box Office Mojo). Trong đó, doanh thu tại thị trường nội địa là 465 triệu USD . Trên thị trường quốc tế, bộ phim gặt hái hơn 1,05 tỷ USD .

Với thành tích này, Avatar 2 trở thành dự án điện ảnh ăn khách nhất năm 2022, vượt qua cả Top Gun: Maverick ( 1,49 tỷ USD ), Jurassic World: Dominion ( 1 tỷ USD ) và nhiều bom tấn siêu anh hùng của Marvel hay DC.

Tại thị trường Việt Nam, đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron vẫn giữ vững phong độ sau nhiều ngày ra rạp. Doanh thu bộ phim hiện đã chạm mốc 237,6 tỷ đồng .

Ngoài ra, Avatar: The Way of Water đã vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất tại nước ta. Đứng đầu bảng xếp hạng là Bố Già của Trấn Thành ( 420 tỷ đồng ) và Avengers: Endgame ( 279,5 tỷ đồng ). Với tốc độ tăng trưởng doanh thu chóng mặt như hiện tại, Avatar 2 vượt mặt Avengers: Endgame để trở thành phim ngoại thành công nhất tại rạp Việt là điều sớm muộn sẽ xảy ra.

Avatar 2 vực dậy phòng vé kể từ thời kỳ đại dịch Covid. Ảnh: 20th Century Studios.

Trong tuần đầu tiên của năm mới 2023, phim Việt hoàn toàn bị áp đảo trước Avatar 2 cùng hàng loạt dự án phim ngoại khác đổ bộ tại rạp. Khởi chiếu từ 23/12, bộ đôi Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái và Thanh Sói: Cúc dại trong đêm không để lại nhiều ấn tượng tích cực với người xem.

Trải qua hai tuần công chiếu (được hưởng lợi thế kỳ lễ Giáng sinh và Tết dương), Đảo độc đắc hiện mới thu về con số ít ỏi 10,8 tỷ đồng . Câu chuyện kinh dị bùa ngải dưới kịch bản phi logic, sa đà vào hài nhảm khiến khán giả không mấy mặn mà với phim.

Trong khi đó, Thanh Sói của “đả nữ” Ngô Thanh Vân dù được kỳ vọng nhưng thành tích cũng chẳng ấn tượng hơn là bao ( 17,6 tỷ đồng ). Đáng nói, phim được đầu tư với kinh phí lên tới 50 tỷ đồng . Chính vì vậy, đây tiếp tục là một dự án lỗ nặng của điện ảnh Việt trong năm 2022.

Bộ đôi phim Việt thất bại cay đắng trước Avatar 2 và các phim ngoại khác. Ảnh: ĐPCC.

Hai “át chủ bài” dịp cuối năm của nội địa đứng trước thềm thất bại, miếng bánh ngọt phòng vé thay nhau bị các phim ngoại xâu xé. Bên cạnh siêu bom tấn Avatar 2, hoạt hình Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng cũng đang có thành tích rất tốt tại rạp. Công chiếu sau phim Việt 1 tuần nhưng tác phẩm hiện đã gặt hái 24 tỷ đồng .

Ngoài ra, hàng loạt dự án điện ảnh nước ngoài khác đang đua nhau đổ bộ và “chiếm lĩnh” rạp Việt dịp đầu năm 2023. Những cái tên đáng chú ý có thể kể tới như: 4 đêm mất ngủ, Shin – Cậu bé bút chì: Truyền thuyết nhẫn thuật Ninja, Hãy chăm sóc mẹ hay Ông trùm mông má...

Sự kỳ vọng đang đổ dồn về các phim Việt sẽ ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán 2023, bao gồm: Chị chị em em 2, Nhà bà Nữ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Bộ ba được mong chờ sẽ là những phát súng mở màn gây được ấn tượng tốt với khán giả, vực dậy thị trường điện ảnh nội địa đang tỏ ra lép vế trước sức ép “khổng lồ” từ phim ngoại.