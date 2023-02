Doanh số sedan bình dân ở Việt Nam giảm mạnh

Doanh số toàn phân khúc sedan hạng B sụt giảm 67,3% so với kỳ báo cáo trước, trong khi "vua doanh số" Toyota Vios bán được chưa đến 300 xe ở tháng đầu năm 2023.

Hyundai Accent là đại diện duy nhất đạt doanh số trên 1.000 xe. Ảnh: TC Group.

Báo cáo mới nhất do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số toàn thị trường Việt trong tháng 1 đã tiêu thụ tổng cộng 17.314 ôtô các loại, giảm 51% so với tháng liền kề và ít hơn đến 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 14.036 xe, giảm 49% so với kỳ báo cáo trước đó.

Giữa bối cảnh chung tương đối ảm đạm của thị trường, nhóm ôtô bình dân tại Việt Nam cũng ghi nhận mức sụt giảm doanh số đáng kể trong tháng đầu năm 2023.

Điểm sáng Hyundai Accent

Tổng doanh số của nhóm sedan bình dân trong tháng 1 là 2.610 xe, thấp hơn 5.371 xe so với thành tích từng ghi nhận ở tháng 12 năm 2022 và tương đương mức sụt giảm 67,3%.

Đáng chú ý trong số này, “vua doanh số” Toyota Vios phải chịu đà sa sút nghiêm trọng nhất. Doanh số của Toyota Vios “bốc hơi” 90,1% trong tháng 1, qua đó khiến mẫu xe này chỉ còn là cái tên bán chạy thứ ba trong phân khúc, xếp sau Hyundai Accent và Honda City.

Hyundai Accent bán chạy nhất phân khúc, Toyota Vios hụt hơi trong tháng đầu năm Cơ cấu doanh số phân khúc sedan bình dân trong tháng 1 (Số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Hyundai Accent Honda City Toyota Vios Mitsubishi Attrage Mazda2 Kia Soluto Suzuki Ciaz Doanh số tháng 1 xe 1024 759 275 239 230 81 2

Cùng lúc, Hyundai Accent dù sụt giảm 65% doanh số nhưng cũng đạt sức bán trên 1.000 xe trong tháng 1. Mẫu sedan hạng B của Hyundai cũng là cái tên duy nhất của thị trường ôtô Việt Nam đủ sức vượt qua mốc doanh số nói trên.

Về phần mình, Honda City đã đạt doanh số 759 xe trong tháng đầu năm nhờ chương trình ưu đãi phí trước bạ được hãng áp dụng trong nhiều tháng liên tiếp.

Dẫu cho sức bán vẫn chưa thực sự tốt, lần hiếm hoi có được vị trí thứ nhì phân khúc được kỳ vọng sẽ trở thành động lực để Honda City cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, tâm lý trông chờ phiên bản 2023 được cho là nguyên nhân chính khiến doanh số Toyota Vios chỉ đạt 275 xe trong tháng đầu năm.

Toyota Vios thế hệ mới nhiều khả năng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay. Ảnh: Toyota.

“Phần lớn khách hàng ghé qua đại lý nhưng chỉ quan tâm khi nào thế hệ mới của Toyota Vios về hàng. Có lẽ vì vậy nên sức mua của mẫu xe này trong tháng 1 không được tốt như thường lệ”, một tư vấn bán hàng nhận định với Zing.

Suzuki Ciaz bán được 2 xe

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng sedan bình dân bán chạy tại Việt Nam thuộc về Mitsubishi Attrage, Mazda2, Kia Soluto và Suzuki Ciaz.

Trong số này, doanh số Kia Soluto chỉ sụt giảm 20,6%, còn những cái tên còn lại đều mất xấp xỉ 50% doanh số so với tháng báo cáo liền kề.

Mức sụt giảm 50% doanh số của Suzuki Ciaz cũng đồng nghĩa với việc Suzuki Việt Nam chỉ bán được 2 xe Ciaz trong tháng đầu năm 2023. Thành tích này tiếp tục đưa mẫu sedan hạng B của Suzuki gia nhập danh sách ôtô bán chậm nhất toàn thị trường.

Năm ngoái, tổng doanh số của Suzuki Ciaz trong 12 tháng chỉ là 55 xe, trung bình chưa đến 5 xe/tháng. Màn khởi đầu chậm chạp có thể là dấu hiệu cho tình trạng ế ẩm tương tự dành cho sedan bình dân của Suzuki trong năm nay.

Sedan bình dân sa sút doanh số trong tháng đầu năm Doanh số phân khúc sedan hạng B trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Doanh số tháng 12/2022 Doanh số tháng 1/2023 Hyundai Accent xe 2929 1024 Toyota Vios

2764 275 Honda City

1186 759 Mitsubishi Attrage

511 239 Mazda2

485 230 Kia Soluto

102 81 Suzuki Ciaz

4 2

Bất chấp đà sa sút của Toyota Vios, cả Mitsubishi Attrage lẫn Mazda2 đều không thể tận dụng được cơ hội để chen chân vào top 3 doanh số phân khúc sedan bình dân.

Mitsubishi Việt Nam bán được 239 xe Attrage trong tháng 1, còn doanh số của Mazda2 cũng chỉ đạt 230 xe. Kia Soluto mở đầu năm mới với doanh số 81 xe, đánh dấu lần đầu tiên Thaco bán dưới 100 xe Soluto tại Việt Nam tính trong vòng hơn một năm trở lại đây.

Nhìn chung, đà sụt giảm doanh số mà phân khúc sedan bình dân phải đón nhận trong tháng đầu năm 2023 cũng không quá khác biệt so với tình hình chung của toàn thị trường.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão kéo dài hơn một tuần trong giai đoạn cuối tháng được cho là một phần nguyên nhân khiến doanh số nhóm sedan sa sút như đề cập ở trên.

Khi các đại lý hoạt động trở lại sau Tết còn nhu cầu mua sắm của người dân cũng trở nên ấm dần, doanh số nhóm sedan bình dân nói riêng và toàn thị trường nói chung được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng trong các tháng sắp tới.